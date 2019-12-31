В Сети появилось видео настолько изуродованного тюнингом Volkswagen Golf, что на нем уже не так-то просто ездить.

Мир автомобильного тюнинга весьма разнообразен. Одни автомобили в результате доработок становятся произведениями искусства, а другие — бесполезным хламом, вызывающим смех.

Чтобы придать внешнему виду автомобиля спортивности, владельцы обычно подрезают пружины, используют койловеры (регулируемые амортизаторы) или пневматическую подвеску. В результате автомобиль выглядит круто, но не всегда: в большинстве случаев машина смотрится комично, как VW Golf GTI в опубликованном на Tik Tok видео.

Ролик был снят на одной из улиц Калифорнии (США). VW Golf GTI на видео имеет не только минимальный дорожный просвет, но и комичные колеса, развал которых имеет невероятно большой угол. В результате автомобиль выглядит как корова на льду, у которой разъехались копыта. До слез, но, как и колеса, «завален» даже логотип Volkswagen на двери багажника.

Но если внешний вид автомобиля — личное дело каждого и «о вкусах не спорят», то его управление касается всех участников дорожного движения. Видно, что машину, из-за особенностей тюнинга нельзя назвать безопасной. Она неудобна в первую очередь для водителя, в итоге он или она (судя по сердечку на заднем стекле) могут создавать аварийные ситуации на дороге. Несмотря на это, владелец, вероятно, думает, что управляет невероятно крутым автомобилем.

Некоторые авто создаются специально смеха ради, как этот псевдопикап Tesla Cybertruck на базе УАЗа.

Фото, видео: tiktok.com