Как довести тюнинг до абсурда и рассмешить всех — видео примера — журнал За рулем

Как довести тюнинг до абсурда и рассмешить всех — видео примера

В Сети появилось видео настолько изуродованного тюнингом Volkswagen Golf, что на нем уже не так-то просто ездить.

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Мир автомобильного тюнинга весьма разнообразен. Одни автомобили в результате доработок становятся произведениями искусства, а другие — бесполезным хламом, вызывающим смех.

Чтобы придать внешнему виду автомобиля спортивности, владельцы обычно подрезают пружины, используют койловеры (регулируемые амортизаторы) или пневматическую подвеску. В результате автомобиль выглядит круто, но не всегда: в большинстве случаев машина смотрится комично, как VW Golf GTI в опубликованном на Tik Tok видео.

Ролик был снят на одной из улиц Калифорнии (США). VW Golf GTI на видео имеет не только минимальный дорожный просвет, но и комичные колеса, развал которых имеет невероятно большой угол. В результате автомобиль выглядит как корова на льду, у которой разъехались копыта. До слез, но, как и колеса, «завален» даже логотип Volkswagen на двери багажника.

Но если внешний вид автомобиля — личное дело каждого и «о вкусах не спорят», то его управление касается всех участников дорожного движения. Видно, что машину, из-за особенностей тюнинга нельзя назвать безопасной. Она неудобна в первую очередь для водителя, в итоге он или она (судя по сердечку на заднем стекле) могут создавать аварийные ситуации на дороге. Несмотря на это, владелец, вероятно, думает, что управляет невероятно крутым автомобилем.

Фото, видео: tiktok.com

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