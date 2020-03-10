Еще одна жертва тюнинга — финиш в заносе и боком! — журнал За рулем

Еще одна жертва тюнинга — финиш в заносе и боком!

Избыток мощности нередко приводит к тому, что автомобиль перестает ездить быстро.

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В США люди любят дорабатывать Ford Mustang, делая их невероятно мощными, оснащая двигатели несколькими турбинами... Но иногда машины перестают ездить по прямой, что, кстати, требуется в гонках на четверть мили.

В Сети появилось видео эффектного финиша Форда Мустанга на гонке в Розуэлле (штат Нью-Мексико, США). Он пересек финишную черту боком, после чего ударился в отбойник.

Автомобиль был оснащен битурбированным двигателем, заставляющим колеса пробуксовывать на любой скорости. Так и произошло с серебристым Мустангом. На кадрах видно, что во время разгона автомобиль занесло (21-я минута видео). Пытаясь выровнять машину, водитель допускает ошибку, перекручивает руль и жмет на тормоза, из-за чего маслкар разворачивает поперек трассы. Финишировал автомобиль в итоге боком, после чего его развернуло и сильно ударило об отбойник. Пилот не пострадал.

  • Ford Mustang стал единственным автомобилем, прошедшим Северную петлю Нюрбургринга, называемую «Зеленым адом», в заносе. Невероятное видео дрифта вы найдете здесь.

Фото, видео: Youtube

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