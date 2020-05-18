Самые популярные мотоциклы весны: это отечественный Racer

Марка, производящая мотоциклы из комплектующих Японии, Тайваня и Китая, в апреле обогнала немецкий BMW и индийский Bajaj.

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Рынок мототехники оказался едва ли не единственным сегментом рынка транспортных средств в России, который показал в апреле не падение, а рост. Напомним, легковые автомобили в апреле купило на 72,4% меньше россиян, чем в марте. При этом за тот же период рынок мотоциклов в среднем по России увеличился на 19% — 1629 россиян решили приобрести мотоциклы, тогда как месяцем ранее это сделали 1366 человек.

На самом деле ситуация довольно обычная: рост популярности двухколесного транспорта носит сезонный характер и неразрывно связан с весной и открытием мотоциклетного сезона — поклонники двухколесных машин не собираются его переносить. Но негативное влияние коронавирус здесь все же оказал: годом ранее в апреле в России было продано 2415 новых мотоциклов, то есть в полтора раза больше, чем в нынешнем году.

В апреле 2020 года больше всего байков было продано в Москве (261 шт.) и Московской области (153 шт.), а замкнула тройку лидеров Свердловская область — тут владельцев нашли 113 мотоциклов, пишет Автостат. В топ-5 также попали Санкт-Петербург (88 мотоциклов) и Татарстан, где 46 байкеров в апреле сменили седло.

Лидером продаж стал российский бренд Racer (на фото — модель Storm RC250XZR-A), производящий мотоциклы из комплектующих Японии, Тайваня и Китая — такие мотоциклы приобрели 223 человека. Немного позади оказался BMW с результатом 220 штук. На третьем, четвером и пятом местах оказались, Bajaj (215 шт.), Harley-Davidson (148 шт) и Motoland (121 шт). На долю этих пяти брендов пришлось 47% всего российского моторынка.

Если вы тоже собираетесь открывать мотосезон на новом мотоцикле, то у нас для вас подборка байков, которые можно купить дешевле 500 000 рублей.

Фото: Racer