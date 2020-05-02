За 500 тысяч и меньше: 8 новых мотоциклов

Даже при небольшом бюджете можно купить BMW, Husqvarna, Kawasaki, Yamaha или Honda.

Материалы по теме Самые красивые байки 2019 года: топ-5

Для покупки нового мотоцикла известной и зарекомендовавшей себя фирмы не нужны большие деньги. Но при условии, что вам не нужен байк с двигателем объемом более 400 кубических сантиметров.

Существует золотая середина, где встречаются мощность, качество и цена. Выбор оказался на удивление разнообразным. Всего мы подобрали восемь универсальных мотоциклов на каждый день от известных компаний по цене до 500 тысяч рублей (с небольшим хвостиком). Это BMW G310 R, BMW G 310 GS, Husqvarna 410 Vitpilen, Kawasaki Z400, Kawasaki Ninja 400, Yamaha YZF-R3, Yamaha MT-03 и Honda CB300R.

BMW G310 R

Двигатель: 313 см куб., 1 цилиндр

Мощность: 34 л.с. и 28 Нм

Цена: 360 000 рублей

Возможно, это не самая мощная модель, но это — BMW, продукт немецких инженеров по умеренной по сегодняшним меркам цене. G310 R считается хорошим нейкидом. Объем двигателя невелик, но его отдача сбалансирована так, что он способен быстро разгоняться и ехать на комфортной трассовой скорости с двумя седоками, потребляя в среднем 3,3 литра бензина на 100 км/ч.

Также у BMW есть более универсальная версия G 310 GS, способная передвигаться и не по асфальту, по цене 398 000 рублей.

Husqvarna 410 Vitpilen

Двигатель: 373 см куб., 1 цилиндр

Мощность: 44 л.с.

Цена: 512 000 рублей

От версии 701 модель 401 отличается лишь мотором меньшего объема. Но она имеет тот же неординарный дизайн. Husqvarna недавно обновила модель, улучшив комфорт водителя и пассажира благодаря замене сиденья.

Kawasaki Z400

Двигатель: 399 см куб., 2 цилиндра

Мощность: 48 л.с.

Цена: 512 000 рублей

Среди мотоциклов с объемом двигателя до 500 см куб. Z 400, возможно, является одним из самых интересных вариантов. Он отличается универсальностью и легкостью. Двухцилиндровый двигатель имеет большой потенциал и ровный ход. Этим же мотором оснащается и спортивная модель Ninja 400, которая лишь на 5000 рублей дороже.

Yamaha YZF-R3

Двигатель: 321 см куб., 2 цилиндра

Мощность: 42 л.с.

Цена: 442 800 рублей

При скромном объеме двигателя мотоцикл имеет большие габариты, и если ваш рост составляет около 180 см, вы не будете смотреться на нем великаном. При желании можно выбрать нейкед-версию этой модели — MT-03 с 41-сильным мотором и системой ABS по цене 432 500 рублей.

Honda CB300R

Двигатель: 286 см куб., 2 цилиндра

Мощность: 31 л.с. и 27,5 Нм

Цена: 415 000 рублей

В 2019 году CB полностью обновили. Он получил новую внешность и входит в топ лучших среди менее мощных дорожных мотоциклов на каждый день. При массе 144 кг ему вполне достаточно 31 лошадиной силы. Но главным козырем мотоцикла являются его внешность и звание одного из самых надежных и недорогих в обслуживании.

Небольшой и доступный по цене мотоцикл с двигателем мощностью 40 л.с. скоро появится и у Harley-Davidson.

Фото: Unsplash, BMW, Husqvarna, Kawasaki, Yamaha, Honda