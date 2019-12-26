Harley-Davidson выпустит 40-сильную кроху

Самым маленьким Harley-Davidson сегодня является модель Street 500, но вскоре компания выпустит в продажу еще более компактный мотоцикл, чего от именитого производителя чоперов никто не ожидал.

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Малыш Harley-Davidson, который разрабатывается в сотрудничестве с итальянским мотопроизводителем Benelli, согласно заявлению компании, появится в июне 2020 года и будет собираться в Китае. Он получил название HD338, а не HD350, как было заявлено ранее.

Новый Harley-Davidson 338 будет оснащаться модернизированным 2-цилиндровым двигателем Benelli объемом 338 кубических сантиметров, в основе которого лежит мотор от модели Benelli 302S. Предполагается, что оба мотоцикла, Harley-Davidson 338 и Benelli 302S, будут иметь не только схожие двигатели, но и рамы. Об этом сообщают сразу несколько источников. От Harley-Davidson новинке достанется подвеска и кузовные элементы.

Мощность 300-кубового мотора Benelli 302S составляет 37 л.с. и 26 Нм. Примерно те же характеристики получит и HD338. Колесная база итальянского мотоцикла достигает 1410 мм, высота по седлу — 795 мм, а вес — 180 кг.

Выпускать Harley-Davidson 338 планируется не только в Китае, но и в США, но на российский рынок, скорее всего, будет поставляться азиатский вариант модели.

Новый мотоцикл готовит к продажам и Концерн «Калашников».

Фото: Harley-Davidson