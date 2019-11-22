«Калашников» показал свой новый мотоцикл — журнал За рулем

«Калашников» показал свой новый мотоцикл

Премьера байка состоится в эти выходные, но кое-что о нем известно уже сегодня.

Материалы по теме
Самые красивые байки 2019 года: топ-5

В субботу 23 ноября 2019 года концерн «Калашников» представит в Ярославле новый мотоцикл на электротяге. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

«На „ПроеКТОриЯ“ мы <…> предоставляем новейшие продукты наших компаний, в частности прототип новой модели электромотоцикла Иж от концерна „Калашников“», — анонсировал Евтушенко.

Ввиду того, что ранее мотоцикл Иж нигде не демонстрировался, завтрашний его показ станет мировой премьерой.

«Прототип городского электромотоцикла Cafe Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы «Ростеха».

О том, когда мотоцикл поступит в продажу и сколько при этом будет стоить, пока не сообщается.

Фото: «Ростех»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...