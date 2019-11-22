«Калашников» показал свой новый мотоцикл

Премьера байка состоится в эти выходные, но кое-что о нем известно уже сегодня.

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В субботу 23 ноября 2019 года концерн «Калашников» представит в Ярославле новый мотоцикл на электротяге. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

«На „ПроеКТОриЯ“ мы <…> предоставляем новейшие продукты наших компаний, в частности прототип новой модели электромотоцикла Иж от концерна „Калашников“», — анонсировал Евтушенко.

Ввиду того, что ранее мотоцикл Иж нигде не демонстрировался, завтрашний его показ станет мировой премьерой.

«Прототип городского электромотоцикла Caf e Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы «Ростеха».

О том, когда мотоцикл поступит в продажу и сколько при этом будет стоить, пока не сообщается.

Недавно новые мотоциклы для приключений представила компания Suzuki.

Фото: «Ростех»