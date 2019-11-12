Suzuki представила «Хозяев приключений»

На мотосалоне EICMA-2019 в Милане компания показала новые мотоциклы V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT.

Материалы по теме Впервые: специальный мотоцикл для Джеймса Бонда

Представленные в Милане мотоциклы V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT создавались в рамках новой концепции, получившей слоган «Хозяин приключений». Они оснащены мощным и экономичным двигателем V-twin объемом 1037 см3, выхлоп которого соответствует нормам Евро-5. Особенностью мотора стало электронное управление двумя дроссельными заслонками, а также система регулировки впускных и выпускных клапанов. В продаже байки появятся в начале 2020 года.

Версия V-Strom 1050, в основу дизайна которого легла внешность Suzuki DR750S образца 1988-го года, оснащается новой системой SIRS (Suzuki Intelligent Ride System), позволяющей выбрать один из трех режимов движения и трехрежимную систему контроля тяги Suzuki Traction Control System.

Версия V-Strom 1050XT дополнительно оснащается круиз-контролем, помощником начала движения, который также активируется во время движения по спускам или подъемам, интеллектуальной системой тормозов, которая учитывает положение мотоцикла и распределение веса по колесам. Кроме того, версия XT оснащается светодиодными поворотниками, регулировкой сиденья по высоте и 12-вольтовой розеткой.

Весной в продаже будет представлен и Suzuki V-Strom 1050XT в версии Heritage, раскрашенная в духе исторической модели DR-Z Dakar Rally.

Стоимость мотоциклов будет объявлена ближе к дате начала продаж. Собирать байки планируется на заводе Hamamatsu в Японии.

В некоторых странах российские мотоциклы Урал пользуются уважением и часто становятся объектами тюнинга и кастомайзинга.

Фото: Suzuki