Кожа, твид и надпись по-русски: как в США переделали Урал

Мотоциклы Урал достаточно популярны в США из-за своей истории, происхождения и неподдельной брутальности. Поэтому нередко райдеры делают из них настоящие произведения искусства.

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Каждая поездка на Урале занимает у их владельцев в США дополнительные полчаса, которые тратятся на показ мотоцикла зевакам и на рассказы о нем.

Этот Урал с коляской гораздо интереснее, чем обычный мотоцикл. Здесь так много было изменено, что даже тот, кто знаком с Уралами, захочет получить от владельца объяснения. Даже если владелец спешит. Мотоцикл отделан воловьей кожей, деревом и медью.

Авторами тюнинга стали мастера Le Mani Moto Гэри Капоне и Скотт Эйвери. Их внимание к деталям просто поражает. Они превратили серийный Урал 2006 года с приводом на два колеса в настоящее произведение искусства. Команда Le Mani Moto разобрала мотоцикл до рамы. Сама рама была несколько модернизирована, как и подвеска коляски. Абсолютно все детали перекрашены, обновлены, заменены или обтянуты кожей.

Сиденье мотоцикла, как и кресло коляски, обтянуто кожей и твидом. Ею же обшиты все гидравлические шланги. Рама и коляска украшены медными заклепками и деревянными вставками, которые заставляют мотоцикл выглядеть очень дорогим, словно яхта. Кроме того, мотоцикл получил две фары, расположенные одна над другой, и герб ручной работы. Головки цилиндра украшены резьбой с надписью на русском «Сделано вручную», а задняя часть мотоцикла была изменена полностью.

«Моя работа над дизайном всегда отличалась вниманием к деталям, таким как комбинации цветов, подгонка и отделка, подбор материалов и т.д. Мотоциклы полностью проектируются, а детали подбираются еще до того, как мы приступаем к их разборке. Схемы окраски, выбор кожи и текстиля, отделка металлическими вставками — все эти методы используются обычно при дизайне интерьеров», — говорит Гэри Капоне.

Скоро мотоциклы Урал начнут оснащать новыми двигателями.

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Фото: Le Mani Moto