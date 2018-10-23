Урал Air: первый мотоцикл с дроном

Мотоцикл Ural ограниченной серии Air оснащен дроном, что сделало его идеальным спутником для любого исследователя.

Мотоциклы Ural прекрасно себя чувствуют в любой местности, на разных дорогах и вне их. Для движения дальше им порой не хватает только разведчика, который бы мог выискать путь с высоты птичьего полета. Этой осенью в продажу поступит лимитированная серия мотоциклов Ural Air, оснащенная дроном. Летательный аппарат может не только вести разведку, но и снимать поездку райдеров со стороны.

Что находится за хребтом? Что это вообще за местность? Какие препятствия ждут впереди? Где кончается тропа? Теперь это вопросы совсем другого качества, которые не остановят поездку и не заставят повернуть назад.

Урал Air: первый мотоцикл с дроном

Фото: Ural

Урал Air: первый мотоцикл с дроном

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