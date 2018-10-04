Новая версия мотоцикла Урал: теперь с канистрой водки

Кроссовер Merсedes-Benz EQC400 в Париже (ВИДЕО) Много ли общего у нового электрокроссовера Мерседеса с традиционными бензиновыми моделями GLE и GLC? Ответ на этот вопрос искал главный редактор журнала «За рулем» в салоне EQC, в багажнике и даже под самой машиной. Новая BMW 3-й серии в Париже — на сколько она выросла? Куда подевался «изгиб Хоффмайстера» и как выглядит и как сделана «трешка» BMW нового поколения — обо всем этом подробно рассказывает Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Соблюдаешь ПДД — получи штраф! Разбор диких историй Координатор движения «Синие ведерки» и борец за права автолюбителей Петр Шкуматов пишет теперь для «За рулем». Это отличная новость. Однако есть и плохие — в первом тексте для ЗР он разбирает тему, почему у нас правила не отражают дорожные реалии. Вот два свежих примера и оба со «скорой».