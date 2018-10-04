Новая версия мотоцикла Урал: теперь с канистрой водки

Мотоциклы Урал сегодня, пожалуй, больше известны за рубежом, чем в России, благодаря своей классической конструкции и сходству с BMW R71.

Причем Ирбитский мотоциклетный завод постоянно выпускает ограниченные серии своей единственной модели — прямо как производители суперкаров.

Популярности Уралу за границей добавляет и тот факт, что на таких мотоциклах ездят некоторые звезды, например Брэд Пит. «Уралмото» имеет дилеров по всему миру, но лучше всего продаются мотоциклы в Европе и ряде европейских стран. Австрийский дилер сделал очень необычную версию мотоцикла Урал, в комплектацию которой входит… канистра водки. Все подробности в нашей фотогалерее.

Новая версия мотоцикла Урал: теперь с канистрой водки

Фото: «Уралмото»

Новая версия мотоцикла Урал: теперь с канистрой водки

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