Новая версия мотоцикла Урал: теперь с канистрой водки

Причем Ирбитский мотоциклетный завод постоянно выпускает ограниченные серии своей единственной модели — прямо как производители суперкаров.
Популярности Уралу за границей добавляет и тот факт, что на таких мотоциклах ездят некоторые звезды, например Брэд Пит. «Уралмото» имеет дилеров по всему миру, но лучше всего продаются мотоциклы в Европе и ряде европейских стран. Австрийский дилер сделал очень необычную версию мотоцикла Урал, в комплектацию которой входит… канистра водки. Все подробности в нашей фотогалерее.
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Фото: «Уралмото»
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