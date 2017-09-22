Можно ли зарядить электромобиль велосипедами? Да, но нет

Сколько времени нужно крутить педали, чтобы зарядить электромобиль? Может, проще доехать до места на велосипеде?

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Эксперимент, проведенный в Финляндии, может показаться глупым, но разве вам не интересно, чего стоит зарядка электромобиля, если использовать для этого не розетку, а человека на велосипеде?

Конечно, велосипедист дает немного энергии — на его питание уходит гораздо больше денег. Но шутки шутками, а вопросы требуют ответов. Так, какой бы стала ваша жизнь, если бы вы ездили на электромобиле, заряжая его при помощи велотренажера? Сколько бы вам пришлось крутить педали, чтобы проехать в машине лишний километр?

Во время одного из шоу в Финляндии люди решили выяснить это, подключив к электромобилю Tesla Model X девять вырабатывающих электроэнергию велосипедов, педали которых люди крутили в течение 20 минут.

В результате за 20 минут девять велосипедистов «накрутили» заряда лишь на 2 километра. То есть одному человеку пришлось бы крутить педали три часа.

Теперь, когда на вопрос стоимости человеческой энергии дан ответ, очевидно, что пользоваться ею нет никакого смысла — вы никогда не зарядите электромобиль с запасом хода несколько сотен километров. А если и зарядите, то тратить ее на то, чтобы куда-то доехать, вам не захочется. К слову, с точки зрения экологии при этом будет вырабатываться огромное количество углекислого газа.

Скоро должны появиться батареи нового поколения, которые сделают электромобили дешевле и долговечнее машин с двигателями внутреннего сгорания.

Фото, видео: YouTube