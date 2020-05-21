Сегодня, в 11:39 Батарею «на полтора миллиона километров» почти доделали в GM При этом в ней не будет дорогостоящего кобальта, то есть цена электромобиля окажется сравнимой с ценой бензиновых машин.
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Об этом сообщил исполнительный вице-президент GM Дуг Паркс. То есть электромобиль с новой батареей сможет проезжать 1,6 миллиона километров, прежде чем емкость аккумуляторов уменьшится на 20–30%. Затем батарею можно будет использовать в системах накопления энергии, где требования к емкости аккумуляторов ниже. И только потом ее отправят на переработку.
Автомобили с ресурсом более полутора миллиона километров — заманчивая перспектива. Большинство современных машин не рассчитаны даже на треть этого пробега, а в их описании указывается ресурс, лишь слегка превышающий 200 тысяч километров.
Батарею с таким же ресурсом
разрабатывает и компания Tesla. Согласно заявлению, в ней не используется дорогостоящий кобальт, а стоимость аккумулятора будет сопоставима с ценой двигателей внутреннего сгорания. Таким образом, электромобили с новой батареей окажутся не дороже бензиновых и дизельных машин.
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GM не сообщили, когда появится новая батарея, но рассказали, что она тоже не будет содержать кобальт, а специалисты компании также работают над технологией сверхбыстрой зарядки. Фото: GM
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