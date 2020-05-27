Кемпер имеет твердый корпус и встроенные солнечные батареи, а его стоимость составляет около 1,4 млн рублей.

Материалы по теме Четыре способа сделать кемпер из мотоцикла

Компания Redtail Overland, основанная Ти и Энни Татро, придумала решение на случай плохой погоды — RTC. Это спальный отсек с подогревом из углеродного волокна (карбона), который крепится на крыше автомобиля и имеет встроенные солнечные батареи.

Татро говорит, что у его компании есть 25-летний опыт работы в данной области. Из них 18 лет Redtail Overland сотрудничала с компанией Earthroamer. При этом Ти и Энни говорят, что на протяжении многих лет, проведенных в путешествиях, они часто использовали палатку на крыше, так как это один из самых эффективных и простых способов ночевать в дороге. Но мягкие палатки плохо защищают от дождя, ветра, жары и холода. Поэтому появилась идея, как сделать палатки лучше.

RTC, изготовленный из жесткого карбонового волокна, позволяющего снизить вес конструкции, представлен в двух размерах. Основной корпус RT 90 имеет 229 см в длину и 142 см в ширину. Спальное же место составляет 206 см в длину и 135 см в ширину. При откинутой крыше высота кемпера достигает 148 см. То есть внутри могут с комфортом спать двое взрослых людей, а в ногах у них поместится еще и собака, а сам кемпер идеально подходит для внедорожников среднего размера.

Корпус RT 110 подходит для пикапов или фургонов. При длине 279 см он имеет ширину 152 см. Размер внутреннего пространства достигает 257 см в длину и 145 см в ширину при высоте 158 см. Этот кемпер рассчитан на двух взрослых и двух детей.

В сложенном состоянии RT 90 и RT 110 имеют толщину всего 27 см, не считая встроенного потолочного вентилятора. Кроме того, кемперы имеют специальный люк в полу, позволяя забираться в них прямо из автомобиля, через люк в крыше.

К слову, вентилятор — лишь одно из многочисленных удобств кемпера. RTC имеет независимое питание от встроенной системы солнечных батарей: RT90 оборудован двумя панелями на 210 ватт и литий-ионным аккумулятором на 40 ампер-часов, а RT 110 имеет три панели на 330 ватт и литий-ионный аккумулятор на 60 ампер-часов. Батареи могут заряжаться примерно за два-три часа под солнцем.

Аккумуляторы питают освещение, встроенную систему отопления и, например, гаджеты через порты USB. Управлять же системой питания можно с помощью Bluetooth через приложение на смартфоне.

Стоимость кемпера RT 90 составляет 20 000 долларов (около 1,4 млн рублей), а RT 110 — 25 000 долларов (примерно 1,77 млн рублей).

Китайцы предлагают более дешевые решения для путешествий — мотокемпер за 350 тысяч рублей.

Фото: Redtail Overland