Этот электрический «тук-тук» тоже годится для путешествий, правда, не стоит ожидать от него скорости и суперкомфорта.

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Вот это — «тук-тук» нового поколения, крытый трехколесный мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров или груза. Такой транспорт широко распространен в странах с теплым климатом, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии. Но этот Xinge RV — еще и автодом, изготовленный китайским производителем Henan Xinge Motorcycle Company, который выпускает линейку транспортных средств, начиная от мопедов и заканчивая санитарными грузовиками, но этот крошечный дом на колесах — изюминка компании.

600-килограммовая модель RV полностью электрическая и способна передвигаться со скоростью до 40 км в час. Ее электродвигатель питается от небольшой батареи, емкостью всего 7,2 кВт⋅ч, при этом дальность хода на одной зарядке не сообщается. Известно лишь, что автомобиль не предполагает быстрой зарядки, поэтому путешествие на большие расстояния не только займет много времени, но и приведет к частым и довольно длительным остановкам для «подпитки».

Через открытые двери можно наблюдать, как все здесь устроено внутри: белые стены с облицовкой под кирпич, деревянный стол (в некоторых моделях он покрыт искусственным мрамором), есть небольшой телевизор с плоским экраном, портативный кондиционер и холодильник размером с мини-бар. В качестве опций для кемпера предлагают солнечную батарею на крышу и совместный очень компактный санузел (туалет+душ).

В характеристиках указано, что автодом подходит для путешествия трех пассажиров, но единственное переднее пассажирское сиденье и миниатюрный диван-кровать говорят о том, что Xinge все же приспособлен для двоих.

Неоспоримым преимуществом RV является то, что он дешев — за базовый кемпер просят лишь 4900 долларов, а если вы купите несколько таких машин, например, чтобы открыть фирму по прокату, то еще и получите скидку.

Кстати, в России растет спрос на автодома, причем самый большой интерес к мобильному жилью проявляют жители Тюмени.

Автодом на трех колесах — китайский, маленький и дешевый Этот электрический «тук-тук» тоже годится для путешествий, правда, не стоит ожидать от него скорости и суперкомфорта. Автодом на трех колесах — китайский, маленький и дешевый

Фото: Twitter