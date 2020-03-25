В России растет спрос на автодома. Что происходит?

Самый большой интерес к мобильному жилью проявляют жители Тюмени — спрос на кемперы в 2019 году удвоился.

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За прошлый год интерес россиян к автодомам вырос на 29%. Это показало исследование, проведенное экспертами «Авито Авто». Рассматривались любые дома на колесах, как со встроенным в транспортное средство жилым помещением, так и прицепы, оборудованные для проживания.

Оказалось, что больше всего кемперами интересуются в Тюмени и Новосибирске. Так, в Тюмени за год спрос на них вырос на 100,5%, а в Новосибирске — на 88,7%. В пятерку городов, где такие дома наиболее популярны, вошли также Казань — плюс 82,1%, Волгоград — плюс 79,4% и Ижевск —60,4%.

В Перми спрос на автодома упал на 8,2%, а в Тольятти — на 23,2%

Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально — в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%). Причем выросло оно и в Тольятти — на 33,3%, и в Перми — на 7,4%. В среднем же предлагать мобильные дома стали чаще на 30,6%.

В 10 из 23 мегаполисов автодома в 2019 году стали доступнее, чем годом ранее. За год год цены на них сильно снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (- 45,7%) и Красноярске (- 40,8%). В Самаре цены на автодома выросли сразу на 63,3% за год, в Омске — на 46,6%, Ростове-на-Дону — на 39% и Уфе — на 32,9%.

В среднем по России стоимость автодома в 2019 году составила 702 400 рублей, это на 2,5% меньше, чем в 2018-м.

В Ульяновске кемпер можно приобрести за 222 000 рублей, в Тольятти — за 304 700 рублей, в Барнауле — за 315 500 рублей, в Саратове — за 353 300 рублей, а Ижевске — за 367 300 рублей.

Дороже всего автодома стоят в Москве — 1 700 300 рублей, Иркутске — 1 269 700 рублей и Казани — 1 261 400 рублей.

Рейтинг городов по доступности автодомов, 2019 год, вся Россия



Город Цена, рублей Динамика цены за год 1 Ульяновск 222 000 —13,5% 2 Тольятти 304 700 +8,8% 3 Барнаул 315 500 +18,0% 4 Саратов 353 300 —8,8% 5 Ижевск 367 300 —24,6% 6 Красноярск 377 400 —40,8% 7 Волгоград 398 900 +3,1% 8 Пермь 400 200 —8,2% 9 Тюмень 490 500 —50,5% 10 Омск 505 200 +46,6% 11 Уфа 519 200 +32,9% 12 Самара 543 600 +63,3% 13 Екатеринбург 575 500 —45,7% 14 Воронеж 590 100 +5,8% 15 Ростов-на-Дону 615 400 +39,0% 16 Челябинск 630 100 —12,0% 17 Новосибирск 642 300 +1,5% 18 Краснодар 702 800 +17,2% 19 Нижний Новгород 738 100 —4,7% 20 Санкт-Петербург 863 700 +8,0% 21 Казань 1 261 400 —28,5% 22 Иркутск 1 269 700 +19,4% 23 Москва 1 700 300 +1,8%

вся Россия 702 400 —2,5%

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