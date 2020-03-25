В России растет спрос на автодома. Что происходит?

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За прошлый год интерес россиян к автодомам вырос на 29%. Это показало исследование, проведенное экспертами «Авито Авто». Рассматривались любые дома на колесах, как со встроенным в транспортное средство жилым помещением, так и прицепы, оборудованные для проживания.
Оказалось, что больше всего кемперами интересуются в Тюмени и Новосибирске. Так, в Тюмени за год спрос на них вырос на 100,5%, а в Новосибирске — на 88,7%. В пятерку городов, где такие дома наиболее популярны, вошли также Казань — плюс 82,1%, Волгоград — плюс 79,4% и Ижевск —60,4%.
В Перми спрос на автодома упал на 8,2%, а в Тольятти — на 23,2%
Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально — в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%). Причем выросло оно и в Тольятти — на 33,3%, и в Перми — на 7,4%. В среднем же предлагать мобильные дома стали чаще на 30,6%.
В 10 из 23 мегаполисов автодома в 2019 году стали доступнее, чем годом ранее. За год год цены на них сильно снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (- 45,7%) и Красноярске (- 40,8%). В Самаре цены на автодома выросли сразу на 63,3% за год, в Омске — на 46,6%, Ростове-на-Дону — на 39% и Уфе — на 32,9%.
В среднем по России стоимость автодома в 2019 году составила 702 400 рублей, это на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
В Ульяновске кемпер можно приобрести за 222 000 рублей, в Тольятти — за 304 700 рублей, в Барнауле — за 315 500 рублей, в Саратове — за 353 300 рублей, а Ижевске — за 367 300 рублей.
Дороже всего автодома стоят в Москве — 1 700 300 рублей, Иркутске — 1 269 700 рублей и Казани — 1 261 400 рублей.
Рейтинг городов по доступности автодомов, 2019 год, вся Россия
|
|
Город
|
Цена, рублей
|
Динамика цены за год
|
1
|
Ульяновск
|
222 000
|
—13,5%
|
2
|
Тольятти
|
304 700
|
+8,8%
|
3
|
Барнаул
|
315 500
|
+18,0%
|
4
|
Саратов
|
353 300
|
—8,8%
|
5
|
Ижевск
|
367 300
|
—24,6%
|
6
|
Красноярск
|
377 400
|
—40,8%
|
7
|
Волгоград
|
398 900
|
+3,1%
|
8
|
Пермь
|
400 200
|
—8,2%
|
9
|
Тюмень
|
490 500
|
—50,5%
|
10
|
Омск
|
505 200
|
+46,6%
|
11
|
Уфа
|
519 200
|
+32,9%
|
12
|
Самара
|
543 600
|
+63,3%
|
13
|
Екатеринбург
|
575 500
|
—45,7%
|
14
|
Воронеж
|
590 100
|
+5,8%
|
15
|
Ростов-на-Дону
|
615 400
|
+39,0%
|
16
|
Челябинск
|
630 100
|
—12,0%
|
17
|
Новосибирск
|
642 300
|
+1,5%
|
18
|
Краснодар
|
702 800
|
+17,2%
|
19
|
Нижний Новгород
|
738 100
|
—4,7%
|
20
|
Санкт-Петербург
|
863 700
|
+8,0%
|
21
|
Казань
|
1 261 400
|
—28,5%
|
22
|
Иркутск
|
1 269 700
|
+19,4%
|
23
|
Москва
|
1 700 300
|
+1,8%
|
|
вся Россия
|
702 400
|
—2,5%
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