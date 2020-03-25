В России растет спрос на автодома. Что происходит? — журнал За рулем

В России растет спрос на автодома. Что происходит?

Самый большой интерес к мобильному жилью проявляют жители Тюмени — спрос на кемперы в 2019 году удвоился.

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За прошлый год интерес россиян к автодомам вырос на 29%. Это показало исследование, проведенное экспертами «Авито Авто». Рассматривались любые дома на колесах, как со встроенным в транспортное средство жилым помещением, так и прицепы, оборудованные для проживания.

Оказалось, что больше всего кемперами интересуются в Тюмени и Новосибирске. Так, в Тюмени за год спрос на них вырос на 100,5%, а в Новосибирске — на 88,7%. В пятерку городов, где такие дома наиболее популярны, вошли также Казань — плюс 82,1%, Волгоград — плюс 79,4% и Ижевск —60,4%.

В Перми спрос на автодома упал на 8,2%, а в Тольятти — на 23,2%

Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально — в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%). Причем выросло оно и в Тольятти — на 33,3%, и в Перми — на 7,4%. В среднем же предлагать мобильные дома стали чаще на 30,6%.

В 10 из 23 мегаполисов автодома в 2019 году стали доступнее, чем годом ранее. За год год цены на них сильно снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (- 45,7%) и Красноярске (- 40,8%). В Самаре цены на автодома выросли сразу на 63,3% за год, в Омске — на 46,6%, Ростове-на-Дону — на 39% и Уфе — на 32,9%.

В среднем по России стоимость автодома в 2019 году составила 702 400 рублей, это на 2,5% меньше, чем в 2018-м.

В Ульяновске кемпер можно приобрести за 222 000 рублей, в Тольятти — за 304 700 рублей, в Барнауле — за 315 500 рублей, в Саратове — за 353 300 рублей, а Ижевске — за 367 300 рублей.

Дороже всего автодома стоят в Москве — 1 700 300 рублей, Иркутске — 1 269 700 рублей и Казани 1 261 400 рублей.

Рейтинг городов по доступности автодомов, 2019 год, вся Россия


Город

Цена, рублей

Динамика цены за год

1

Ульяновск

222 000

—13,5%

2

Тольятти

304 700

+8,8%

3

Барнаул

315 500

+18,0%

4

Саратов

353 300

—8,8%

5

Ижевск

367 300

—24,6%

6

Красноярск

377 400

—40,8%

7

Волгоград

398 900

+3,1%

8

Пермь

400 200

—8,2%

9

Тюмень

490 500

—50,5%

10

Омск

505 200

+46,6%

11

Уфа

519 200

+32,9%

12

Самара

543 600

+63,3%

13

Екатеринбург

575 500

—45,7%

14

Воронеж

590 100

+5,8%

15

Ростов-на-Дону

615 400

+39,0%

16

Челябинск

630 100

—12,0%

17

Новосибирск

642 300

+1,5%

18

Краснодар

702 800

+17,2%

19

Нижний Новгород

738 100

—4,7%

20

Санкт-Петербург

863 700

+8,0%

21

Казань

1 261 400

—28,5%

22

Иркутск

1 269 700

+19,4%

23

Москва

1 700 300

+1,8%

вся Россия

702 400

—2,5%

Фото: Depositphotos


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