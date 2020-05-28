Коробка передач, превращающая машины в электромобили, предлагается по цене от 6400 фунтов стерлингов (примерно 560 тысяч рублей).

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Компания Swindon Powertrain закончила работу над системой EV High Power Density (HPD), являющейся, по сути, коробкой передач, и уже начала принимать на нее заказы. Коробка передач, превращающая машины в электромобили, предлагается по цене от 6400 фунтов стерлингов (примерно 560 тысяч рублей). За эти деньги покупатель получает агрегат мощностью 109 л.с. с крутящим моментом 136 Нм. Кроме того, предусматриваются такие опции, как дифференциалы повышенного трения, дополнительная система охлаждения и инверторы. Батарея в комплект не входит — ее следует приобретать в другом месте.

Согласно данным компании, размер агрегата 441x384x228 мм, а его вес достигает 49,9 кг. То есть электрокоробка предлагает самый высокий коэффициент сочетания мощности и размера среди других автомобильных агрегатов, которые есть в продаже.

У коробки EV High Power Density есть несколько креплений для установки, она может иметь водонепроницаемый корпус и предназначена для установки на переднюю или заднюю ось небольших автомобилей.

На сегодня компания получила более 400 запросов на дополнительную информацию о своем продукте, которые, конечно же, нельзя считать предзаказами, но они показывают степень заинтересованности людей в переводе машин на электротягу. Поставки первых экземпляров EV High Power Density клиентам начнутся в августе 2020 года.

Сравнивая цены, более выгодной может оказаться новая модель Киа на электротяге, стоимость которой составит около 470 тысяч рублей, против 560 тысяч за английскую электрокоробку.

Фото: Swindon Powertrain