За «брошенки» будут штрафовать на 1–3 тысячи рублей

Новый вариант проекта КоАП опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Он коснется также мойки автомобилей в неположенных местах и парковки на газонах, детских или спортивных площадках.

Материалы по теме Орет сигнализация по ночам? Скоро вам выпишут штраф

Минюст разместил проект федерального закона КоАП для повторного публичного обсуждения. Поправки предлагал Совет Федерации, а Минюст проработал их и смягчил размеры предложенных штрафов, установив в пределах, «в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП».

Согласно статье 16.10. «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств» оставление разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест влечет предупреждение или штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Мойка транспортных средств вне отведенных мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Парковка автомобилей на газонах, цветниках и других местах, занятых зелеными насаждениями, а также проезд по таким территориям наказывается штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч рублей, а в случае фиксации этих нарушений видеокамерами или гражданами, зарегистрированными на сайте госуслуг и имеющими специальное программное обеспечение — штраф в 2 тысячи рублей.

Остановка или парковка транспортных средств на детских игровых и спортивных площадках, площадках отдыха, а также проезд по таким площадкам влечет штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, а в случае фиксации этих административных правонарушений видеокамерами или активными гражданами — в 2,5 тысячи рублей.

Также в документе объясняется, что разукомплектованным считается такое транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака, одно или несколько стекол, световые приборы, колеса, шины, а также сгоревшее транспортное средство.

Напомним, ранее сенатор Совфеда Ирина Рукавишникова сообщила, что Минюст прорабатывает включение в новую редакцию КоАП штрафов за брошенный во дворе старый автомобиль или парковку на газоне.

Фото: Depositphotos