За «брошенки» будут штрафовать на 1–3 тысячи рублей
Новый вариант проекта КоАП опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Он коснется также мойки автомобилей в неположенных местах и парковки на газонах, детских или спортивных площадках.
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Минюст разместил проект федерального закона КоАП для повторного публичного обсуждения. Поправки предлагал Совет Федерации, а Минюст проработал их и смягчил размеры предложенных штрафов, установив в пределах, «в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП».
Согласно статье 16.10. «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств» оставление разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест влечет предупреждение или штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.
Мойка транспортных средств вне отведенных мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
Парковка автомобилей на газонах, цветниках и других местах, занятых зелеными насаждениями, а также проезд по таким территориям наказывается штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч рублей, а в случае фиксации этих нарушений видеокамерами или гражданами, зарегистрированными на сайте госуслуг и имеющими специальное программное обеспечение — штраф в 2 тысячи рублей.
Остановка или парковка транспортных средств на детских игровых и спортивных площадках, площадках отдыха, а также проезд по таким площадкам влечет штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, а в случае фиксации этих административных правонарушений видеокамерами или активными гражданами — в 2,5 тысячи рублей.
Также в документе объясняется, что разукомплектованным считается такое транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака, одно или несколько стекол, световые приборы, колеса, шины, а также сгоревшее транспортное средство.
Фото: Depositphotos
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