Курьерам придумали беспилотные тележки с товаром. Едет человек на велосипеде, а за ним выводок электромобилей с товаром. И это наше будущее!

Материалы по теме В Continental показали, как можно пачками доставлять роботов с помощью беспилотников

Ducktrain — это автоматизированная электрическая четырехколесная система для городской инфраструктуры и логистики. Ducktrain состоит из нескольких вагончиков-«уток», которые могут следовать за пешеходами, велосипедами и другими транспортными средствами. Это вам не огромный короб за спиной курьера на велосипеде, а нечто уже очень технологичное. А курьер, таким образом, становится оператором доставки, который управляет помощниками с помощью мобильного устройства.

Ducktrain (означает «утиный поезд») — команда из нескольких (до пяти) автоматических вагончиков, которые следуют за ведущим транспортным средством. Эти электромобили, называемые утками, шириной в один метр, движутся со скоростью 25–30 км/ч и вмещают европоддон. Каждый вагончик выдерживает более 300 кг груза. Поезд из пяти частей въезжает в город с объемом погрузки в десять кубометров, что соответствует вместимости грузовика. Утки могут не только развозить грузы, но и служить в качестве мобильной посылочной станции.

Поставщики услуг по доставке посылок уже давно заботятся об экологически чистых вариантах доставки. Для этого они, в частности, используют грузовые велосипеды. Но на них тяжелые грузы не увезешь, а вот такой вариант «утиной семьи» мог бы оказаться как раз кстати.

Впервые разработчики стартапа из университета в Ахене заявили о себе в 2019 году, подкрепив идею роликом.

Компания Droid Drive планирует в 2025 году запустить Ducktrain в серийное производство. Команда из десяти человек в настоящее время проводит испытания прототипов на промышленной площадке в Аахене. Типичные лосиные тесты планируют устроить уже в мае следующего года. После этого компания получит разрешение на тест-драйвы по дорогам общего пользования в Аахене, и уже есть договоренность с одной логистической компанией и одним издателем газеты, которые не побоятся воспользоваться «утиными» услугами.



Электрического помощника для транспортировки небольших грузов тестируют и в компании Яндекс.

Фото: Droid Drive