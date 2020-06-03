В Уссурийске появился Супермен без ОСАГО. Его оштрафовали — журнал За рулем

В Уссурийске появился Супермен без ОСАГО. Его оштрафовали

А водителя оштрафовали за перевозку пассажира вне кабины.

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Житель Уссурийска разместил в Инстаграм видео, где он лежит на крыше движущейся Toyota Celica в позе Супермена, и сопроводил пост подписью: «Этому городу нужен новый герой».

Однако кое-что осталось за кадром: как следует из информации, опубликованной на сайте МВД РФ, «спасти город» в тот день герою было не суждено. Супермен и его «полет» были замечены сотрудниками уссурийской Госавтоинспекции, после чего автомобиль был остановлен. За рулем находился приятель 23-летнего героя, оба являются местными жителями.

После того как состоящий из трусов суперкостюм был сменен на обычную одежду, Супермена оштрафовали за отсутствие полиса ОСАГО, а его помощника — за перевозку пассажира вне кабины автомобиля.

Фото: скриншот Instagram, @booblgun

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