В Уссурийске появился Супермен без ОСАГО. Его оштрафовали

Чем лобовое чистить будем: 9 средств (из них 6 народных) Сегодня на дачу двигаетесь? Стекло после поездки так себе выглядит? Омывайка-то с налипшими насекомыми не особо справляется. Мы приобрели несколько специализированных составов. Еще кое-что докупили в супермаркете. Все это сравнили и выяснили, какой вариант эффективнее. Сжечь? На дачу? Выкинуть? — 5 вопросов о старых шинах У вас точно была такая ситуация и не один раз: поменяли шины на новые, а куда деть старые? Бытовые решения: выбросить в мусорный контейнер (в лучшем случае), сделать клумбы или еще что полезное на даче… Теперь ситуация поменялась. Правда, не все об этом знают. Автомат? Робот? Вариатор? — 5 плюсов и 5 минусов каждого Автоматические трансмиссии разных типов отличаются не столько долговечностью, сколько особенностями работы.