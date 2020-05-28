Поворот не туда: ошибка угонщицы стоила ей свободы и золота

Полиция арестовала женщину за рулем украденного автомобиля и с сумкой золотых слитков стоимостью более 9 млн рублей.

На днях женщина на украденной машине, нагруженной золотом стоимостью более 130 000 долларов США (или более 9 млн рублей), допустила досадную ошибку.

По данным Агентства по таможенному и пограничному контролю США, преступница просто свернула не на ту дорогу и оказалась на мосту «Голубая вода», ведущему в Канаду.

На въезде в Канаду таможенного поста нет, а когда женщина поняла, что выехала из страны, то решила вернуться. Но на обратном пути, на въезде в США, таможенный пост был. Тут ее и задержали, после того как с помощью камер видеоконтроля было определено, что автомобиль, которым она управляла, числится в угоне.

Преступница была тут же взята под стражу, после чего сотрудники полиции провели обыск в автомобиле. К их удивлению, они нашли более 2,3 кг золотых слитков и более 30 граммов марихуаны.

Женщина, возраст которой 43 года, а также машина, золото и марихуана были переданы полиции штата Мичиган, которая сейчас ведет расследование.

Странно, что женщина за рулем краденной машины с золотом и наркотиками не додумалась воспользоваться услугами навигатора или не рисковать, возвращаясь в Соединенные Штаты из Канады.

Не так давно в США за рулем автомобиля был задержан 5-летний мальчик, который, с его слов, ехал покупать Lamborghini.

Фото: Cory Bouthillette / Unsplash, Полиция штата Мичиган