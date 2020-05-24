Выходите из самоизоляции — откройте капот. Возможны сюрпризы! — журнал За рулем

Выходите из самоизоляции — откройте капот. Возможны сюрпризы!

Люди засиживаются дома, машины — застаиваются в гараже или во дворе. Потом в них можно обнаружить «сюрпризы». Как у этого владельца ГАЗели.

ГАЗ ГАЗель Бизнес
ГАЗ ГАЗель Бизнес

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Эта весточка из Карачаево-Черкесии. После двух месяцев самоизоляции автор ролика и владелец ГАЗели решил завести машину и обнаружил под капотом неожиданного гостя, правда, пока не вылупившегося. Птицы свили гнездо прямо в его машине, и скоро в ауле Кумыш будет пополнение.

«Сидите люди дома, берегите себя и своих близких», — философски отмечает газелист.

Самоизоляцию пока не отменили, так что, судя по всему, мешать пернатым размножаться он не планирует.

Видео: YouTube

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