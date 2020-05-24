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Сегодня, в
10:00
Музей мотоциклов Honda — все редкие экспонаты в движении (видео)
Компания Honda не просто хранит и постоянно пополняет коллекцию своих мотоциклов, но и выкладывает ролики об экспонатах на Youtube, показывая их и в движении.
Сегодня, в
8:10
Выходите из самоизоляции — откройте капот. Возможны сюрпризы!
Люди засиживаются дома, машины — застаиваются в гараже или во дворе. Потом в них можно обнаружить «сюрпризы». Как у этого владельца ГАЗели.
Вчера, в
13:12
Выбор есть? Выбора нет? — опрос «За рулем»
Российский рынок беднеет. Уходят модели, в начале прошлого года о своем уходе из сегмента легковых автомобилей объявил Ford. Что думают о сокращении предложения наши читатели, мы выяснили в ходе опроса на сайте.
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Перcона
Сегодня, в
10:00
Первый серийный российский автомобиль: история Руссо-Балта
В основу первой модели Руссо-Балт С24/30 легла конструкция забытой ныне бельгийской компании Fondu.
Сегодня, в
8:00
Тормознул гаишник. А если поменяться с пассажиром: что будет?
Если гаишник заподозрит уловку и отразит ее в протоколах, не надейтесь, что суд поверит вам, а не ему.
Сегодня, в
6:00
Какая интересная схема работы у датчиков Camry — эксперт в недоумении
Передние сиденья Toyota Camry во время нашего сравнительного теста грелись, только если на них кто-то сидел. Странное решение — в российском представительстве компании от него открестились.
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21
мая
9 неудобных вопросов к обновленному Renault Kaptur
После четырех конвейерных лет под кроссовер Renault Kaptur подкатили платформу Арканы. Вариатор вместо классического автомата, турбомотор вместо атмосферника и цены выше.
21
мая
Новый кроссовер Cadillac: обзор намеков на роскошь
Главная фишка в том, что второй ряд ХТ6 может быть как трехместным, так и оборудован двумя раздельными креслами (доплата не потребуется).
18
мая
Kia Seltos, Skoda Karoq, Nissan Qashqai: тест-драйв в цифрах (и 2 бонуса)
Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, загнали их на роликовые платформы, заставили преодолеть «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический отчет.
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