Музей мотоциклов Honda — все редкие экспонаты в движении (видео) Компания Honda не просто хранит и постоянно пополняет коллекцию своих мотоциклов, но и выкладывает ролики об экспонатах на Youtube, показывая их и в движении. Выходите из самоизоляции — откройте капот. Возможны сюрпризы! Люди засиживаются дома, машины — застаиваются в гараже или во дворе. Потом в них можно обнаружить «сюрпризы». Как у этого владельца ГАЗели. Выбор есть? Выбора нет? — опрос «За рулем» Российский рынок беднеет. Уходят модели, в начале прошлого года о своем уходе из сегмента легковых автомобилей объявил Ford. Что думают о сокращении предложения наши читатели, мы выяснили в ходе опроса на сайте.