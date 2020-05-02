Милая история на праздники: белка построила гнездо под капотом

Соседи биолога и эколога Кэти Лабарберы долго ругались во дворе — их машина не заводилась. Кэти свалила все на белок, хотя частично была сама виновата.

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Кэти Лабарбера вышла на улицу, чтобы предложить помощь. Она-то с подобным уже сталкивалась. В гнезде оказался новорожденный пищащий детеныш. Вскоре началась спасательная операция по перемещению семьи в дикую природу. Кэти описала все это в Twitter, и ее история стала вирусной.

Биолог сложила гнездо в большую коробку и стала ждать, когда прибежит мама-белка. Кэти говорит, что в этом случае ничего не надо делать, просто подождать, когда мать позаботится о детеныше. Так и произошло — белка пришла и села на дерево неподалеку. Тогда Кэти положила бельчонка на траву, и бесстрашная мамочка тут же оказалась рядом, не обращая внимания на человека. Она аккуратно взяла малыша в зубы и ускакала.

Хотя белки строят гнезда из того, что могут найти, конструкция более сложная, чем может показаться. Животные собирают ветки, ветви, листья, мох, бумагу, мусор, виноград и многое другое, что могут использовать. Белки постоянно ищут ценные строительные материалы...

За несколько недель до этих событий Лабарбера приметила белку — она выглядела тощей, у нее были вырваны клоки меха. Женщина стала оставлять грызуну семечки. Соседи выражали неудовольствие, но Кэти все равно продолжала это делать. А когда пришло время для белки размножаться — та, конечно, не стала уходить далеко от источника еды...

Теперь, когда всё позади, биолог советует всегда проверять под капотом машины, если вы оставляете ее припаркованной на продолжительное время — мало ли кто там успеет завестись.

А тут описан обычный рабочий день амерканского полицейского. Ну, вернее, не совсем обычный.



Фото: Twitter