Пятилетний мальчик угнал автомобиль: поехал за Lamborghini

Об этом удивительном происшествии рассказано в Твиттере дорожного патруля штата Юта, так что сомневаться в правдивости истории не приходится. Тем более что подкреплена она видео с камеры фото- и видеофиксации.

Полицейские Юты (США), патрулировавшие шоссе между штатами, заметили автомобиль, который как-то неуверенно двигался со скоростью 50 км\ч при разрешенных 110. Они предположили, что за рулем находится человек с ограниченными возможностями. Его попросили остановиться и увидели за рулем... ребенка. Заплаканный мальчик сидел на краю водительского кресла и двумя ногами изо всех сил давил на педаль тормоза. Офицер помог ему заглушить двигатель и стал расспрашивать, кто он и куда направляется.

Мальчик рассказал, что ему пять лет и он едет в Калифорнию, чтобы там купить себе Lamborghini. На такой поступок он решился после ссоры с мамой, которая сказала, что никогда не подарит ему этот автомобиль. Потом родители ушли на работу, и он остался под присмотром старшего брата, который, видимо, не доглядел: мальчик схватил ключи и улизнул из дома.

«Возможно, ему не хватило бы денег на покупку: в кошельке было всего три доллара», — с иронией говорится в Твиттере дорожного патруля Юты.

Полиция связалась с окружным прокурором, чтобы решить, следует ли предъявлять обвинения родителям мальчика, но отмечается, что, исходя из эмоционального состояния ребенка в момент задержания, существует «большая вероятность, что подобное не повторится», пишет издание Buzzfeed.

А этот американский полицейский буднично обезвреживает аллигатора, заползшего под автомобиль.



Фото: Twitter/Utah Highway Patrol