Найден самый дешевый в мире автомобиль: от 63 до 82 тыс. руб.

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Заказ товаров через Alibaba или Aliexpress часто превращается в азартную игру: вы не можете быть уверены, что получите именно то, что видели на фото. Но не в этот раз.

Электромобиль Changli стоимостью менее 930 долларов (чуть больше 63 тысяч рублей) оказывается намного лучше, чем можно было бы ожидать. Конечно, следует оговориться, что это цена машины без аккумулятора (обычно-то у вас он уже есть!). С батареей цена электрокара составляет 1199 долларов (около 82 тысяч рублей). Не забывайте и про стоимость доставки, которая зависит от места назначения. Но все равно электрокар окажется самым дешевым из тех, которые имеются в продаже.

Автомобиль был заказан Джейсоном Торчинским, который снял несколько видео о нем. В процессе эксплуатации и съемок покупатель выяснил, что это действительно пригодный для использования электромобиль (или закрытый квадроцикл). У машины есть множество современных функций. Даже камера заднего вида!

Конечно же, автомобиль не идеален. Он медлительный и с трудом едет в гору из-за того, что мощность мотора составляет всего 1,1 л.с. Но разметка спидометра оптимистична. Вероятно, разработчики рассчитывали на случаи движения под уклон с сильным попутным ветром.

Вряд ли Changli безопасен в случае ДТП. Краш-тесты машина не проходила. Но, несмотря на все недостатки, электрокар может оказаться идеальным решением (в некоторых ситуациях).

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Фото, видео: YouTube