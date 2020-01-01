Tesla Model S стала первым электромобилем с дальностью более 400 миль

По дальности пробега на одной зарядке автомобили Tesla еще ни разу не уступали пальму первенства.

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Компания Tesla официально стала первым производителем автомобилей, предложившим покупателям электромобиль с дальностью пробега более 400 миль. В компании объявили, что Tesla Model S, при расчете по североамериканскому стандарту EPA, отныне способна проезжать 402 мили.

Вероятно, в компании Илона Маска дополнительный стимул в последних работах по апгрейду продуктов оказывал тот факт, что Lucid Motors, другой североамериканский производитель электромобилей, в конце 2020 года также готовится представить электромобиль с пробегом свыше 400 миль, отмечает издание Inside EV's. По дальности пробега автомобили Tesla еще ни разу не уступали пальму первенства с момента запуска первой модели Roadster.

На данный момент в рейтинге дальности пробега по стандарту EPA четыре верхних строчки занимают модели Tesla: Model S (402 мили), Model X (351 мили), Model 3 в версии Long Range (330 миль) и Model Y (316 миль), а Chevrolet Bolt EV и Hyundai Kona Electric, располагающиеся на пятой и шестой строчках, имеют пробег на одной зарядке в 259 и 258 миль соответственно.

Таким образом, Tesla продолжает лидировать и эволюционирует, а вот революцию в начале 2021 года может совершить разрабатываемая компанией батарея на миллион миль .

Фото: Tesla