Toyota готовит премьеру модели Corolla Cross

Это будет глобальная модель, и машина будет компактнее, чем RAV4

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В ближайшее время модель Corolla обзаведется кросс-версией — по крайней мере, на это указывают свежие снимки, на которых прототип запечатлен на дорожных тестах в Тайланде. Есть предварительная информация о том, что паркетник будет спозиционирован как глобальная модель, пишет Njcar со ссылкой на форум Headlight Magazine, где были опубликованы фото. А это значит, что Corolla Cross может появиться и в России.

Как и родительская модель, Corolla нынешнего поколения, кросс-версия будет базироваться на платформе GA-C. Известны и габариты: длина 4 400 мм, ширина 1 815 мм, высота 1 600 мм при колесной базе в 2 640 мм — по этому параметру Corolla Cross на 50 мм скромнее RAV4, а от носа до хвоста компактнее на целых 200 мм. В конкуренты же тойотовскому «кроссу» прочат Subaru XV (она на 25 мм просторнее по базе и на 65 мм длиннее), а также Ford Focus Active и Volkswagen Golf Alltrack.

По дизайну машину можно рассматривать как «младшего брата» RAV4 — родственность прослеживается и в массивной решетке радиатора, и в головной оптике, и в задних светодиодных фонарях.

По предварительным данным, под капотом будет стоять 1,2-литровый турбодвигатель и атмосферники объемом 1,6 и 2,0 литра, причем на базе «старшего» мотора будет и гибридная версия. Наряду с переднеприводными версиями, будут и полноприводные. Дебют на азиатских рынках ожидается к концу текущего года, а позднее модель появится и в других странах.

Это перспектива довольно далекая, а вот внедорожник Fortuner уже официально обновился.

Фото: community.headlightmag.com