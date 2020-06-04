Toyota представила обновленный Fortuner

Сразу в двух вариантах дизайна, и в одном из них будет форсированный дизель.

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Рамный внедорожник Fortuner подвергся плановому фейслифту, а необычность его заключается в том, что он произошел сразу в двух вариантах: в стандартном и в более смелом, под собственным названием Toyota Fortuner Legender.

Дизайн интерьера един для обеих версий и особых изменений не претерпел, как и линейка двигателей, — за исключением обновленного 2,8-литрового дизеля, выдающего теперь 204 л.с. (было 177 л.с.) и 500 Нм и работающего в паре с 6-ступенчатой АКП; такой силовой агрегат возможен лишь на версии Fortuner Legender.

Внедорожник в стандартном исполнении будет поставляться с 18-дюймовыми колесными дисками, а для варианта Legender предусмотрены 20-дюймовые. Помимо иного оформления передней части и динамических указателей поворота в фонарях Fortuner Legender отличается двухцветным кузовом — крыша у него всегда черная. По интерьеру тоже есть различия: у Legender более крупный (9 дюймов) экран мультимедийки, а также имеется беспроводная зарядка для смартфона.

В плане систем безопасности Fortuner тоже весьма продвинут: имеются системы предупреждения столкновения и ухода с полосы, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора.

Дата появления обновленной версии в России пока не называется. На данный момент у нас продаются дореформенные машины по цене от 2 663 000 руб. за внедорожник с бензиновым 2,7-литровым 166-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП.

В апреле 2020 года в интернете появились первые фото обновленного Fortuner и первая информация о нем.

Фото: Toyota