Volkswagen и Ford начинают делать модели совместно

Компании договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям — похоже, нас ждут сюрпризы.

Материалы по теме Amarok второго поколения: теперь совместно с Фордом

Отделение коммерческих автомобилей Volkswagen и компания Ford прояснили детали сотрудничества. В ближайшее время компании собираются совместно выпустить три новых модели. Новый пикап VW Amarok, планирующийся к выходу в 2022 году, будет базироваться на платформе Ford Ranger, а вот основой для Ford Transit Connect, развозного фургона следующего поколения, послужит уже готовящийся к производству VW Caddy 5.

Сборку нового Transit Connect наладят на польском заводе Ford в следующем году. А вот его прародитель, Caddy 5, встанет на конвейер уже во второй половине 2020 года — причем тоже в Польше, но на предприятии VW.

Кроме того, Ford займется разработкой фургона грузоподъемностью в одну тонну, который войдет в модельные ряды обеих компаний. При этом Volkswagen продолжит самостоятельное проектирование своей новой линейки минивэнов и микроавтобусов, куда войдут Multivan, Caravelle и California.

Но этим сотрудничество не ограничится. Volkswagen и Ford создали международную компанию по разработке беспилотников — появившиеся на этой площадке системы автономного вождения обе компании смогут использовать по своему усмотрению. На 2022 год запланированы тесты в реальных условиях для беспилотных машин с четвертым уровнем автономности.

К тому же Ford получил возможность использовать разработанную в Volkswagen платформу MEB для постройки собственного электромобиля и начиная с 2023 года сможет выпустить 600 000 электрических машин.

Особо подчеркивается, что компании не объединяются и не поглощаются друг другом, а совместно разработанные модели, несмотря на общие платформы, будут иметь массу отличий, чтобы соответствовать разным целевым аудиториям. В рамках сотрудничества предполагается выпуск восьми миллионов автомобилей обеих марок.

В феврале 2019 года появились первые неофициальные детали того, что Ford работает над новым Ranger и намерен поделиться им с Volkswagen.

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