Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — журнал За рулем

Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу

Это грандиозная «капсула времени» с пробегом в 35 000 км продается с «довеском».

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Обычно, когда мы говорим о домах на колесах, речь идет о большом фургоне или прицепе. В этом случае роль платформы-тягача выполняет пикап. Представленный в объявлении о продаже в Техасе пикап Toyota Sunrader 1981 года представляет необычную и очень гармоничную комбинацию. В основе — переделанный Toyota Pickup в комплектации Extended Cab.

Джон Полк, нынешний владелец, наткнулся на этот «дуэт» в дилерском центре в 2018 году и влюбился в него. Тем более что пробег на одометре был не таким уж и критичным. Под капотом пикапа Тойота 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л, мощностью 110 л.с., и пятиступенчатая МКП, а приложенный «список Полка» демонстрирует солидный объем недавно выполненных работ по техническому обслуживанию.

Да, автомобиль небыстрый, но это тот случай, когда разгон не имеет значения. Имеет значение другое: в 6-метровом трейлере есть полностью оборудованная кухня и ванная комната, а спальное место располагается аккурат над кузовом пикапа.

Утверждается, что трейлер в хорошем состоянии, несмотря на 39-летний возраст. Резервуары для воды были продезинфицированы, течей в прицепе не обнаружено. Не все, конечно, идеально — оригинальные шторы немного потрепаны, сантехника чистая, но довольно изношенная, при этом есть и усовершенствования — так, встроенный в последние годы кондиционер работает отлично.

Просит хозяин за такую «двойку» 35 тыс. долларов.

Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу

Это грандиозная «капсула времени» с пробегом в 35 000 км продается с «довеском».

Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140629Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140619Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140626Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140623Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140622Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140627Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140621Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140624Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140620Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140625Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140618Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140628Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу

Фото: Courtesy of John Polk

Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу

Это грандиозная «капсула времени» с пробегом в 35 000 км продается с «довеском».

Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140619Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140629Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140626Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140623Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140622Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140627Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140621Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140624Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140620Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140625Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140618Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу — фото 1140628Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу
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