Это грандиозная «капсула времени» с пробегом в 35 000 км продается с «довеском».

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Обычно, когда мы говорим о домах на колесах, речь идет о большом фургоне или прицепе. В этом случае роль платформы-тягача выполняет пикап. Представленный в объявлении о продаже в Техасе пикап Toyota Sunrader 1981 года представляет необычную и очень гармоничную комбинацию. В основе — переделанный Toyota Pickup в комплектации Extended Cab.

Джон Полк, нынешний владелец, наткнулся на этот «дуэт» в дилерском центре в 2018 году и влюбился в него. Тем более что пробег на одометре был не таким уж и критичным. Под капотом пикапа Тойота 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л, мощностью 110 л.с., и пятиступенчатая МКП, а приложенный «список Полка» демонстрирует солидный объем недавно выполненных работ по техническому обслуживанию.

Да, автомобиль небыстрый, но это тот случай, когда разгон не имеет значения. Имеет значение другое: в 6-метровом трейлере есть полностью оборудованная кухня и ванная комната, а спальное место располагается аккурат над кузовом пикапа.

Утверждается, что трейлер в хорошем состоянии, несмотря на 39-летний возраст. Резервуары для воды были продезинфицированы, течей в прицепе не обнаружено. Не все, конечно, идеально — оригинальные шторы немного потрепаны, сантехника чистая, но довольно изношенная, при этом есть и усовершенствования — так, встроенный в последние годы кондиционер работает отлично.

Просит хозяин за такую «двойку» 35 тыс. долларов.

Кстати, в нашей стране за первые две недели июня резко увеличился спрос на автоаксессуары, есть ощущение, что россияне начали активно готовится к автопутешествиям.

Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу Это грандиозная «капсула времени» с пробегом в 35 000 км продается с «довеском». Ретрокемпер Toyota — ему 39 лет, и он еще на ходу

Фото: Courtesy of John Polk