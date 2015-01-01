Восстановился спрос на автомобильные холодильники, телевизоры, навигаторы, видеорегистраторы и другие автотовары.

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Первые две недели июня демонстрируют рост покупательского спроса на автомобильную электронику и технику, сообщают эксперты «Ситилинка». И делают вывод о восстановлении традиционного потребления сезонных товаров для автомобильных путешествий.

По отношению к двум последним неделям мая продажи автомобильных преобразователей напряжения выросли на 190% (в количестве реализованных штук), автомобильных телевизоров — на 75%, автомобильных холодильников — на 61%, автомобильных пылесосов — на 57%, а радиомодуляторов — на 45%. На 32% увеличились продажи кресел для безопасной перевозки детей.

Особой популярностью пользуются навигаторы, видеорегистраторы и радар-детекторы, а также устройства с совмещенным функционалом. В топ-5 самых востребованных у покупателей навигаторов за период вошли модели Navitel T707 3G, Navitel E707 Magnetic, Navitel N500 MAG, Navitel G500 и Prestigio GeoVision 5060 Progoro.

Топ-5 самых популярных видеорегистраторов с радар-детектором составили: Silverstone F1 Hybrid X-Driver, F1 Hybrid Evo S и F1 Hybrid S-Bot, а также две модели бренда Sho-Me Combo №5 А12 и Combo №1 Signature.

По составу покупательской корзины можно сделать вывод, что у россиян появилась ясность с отпусками, отмечается в исследовании. Все больше стали покупать автомобильную технику и электронику, в том числе нацеленную на дальние поездки. Покупатели приобретают не только традиционные для начала активного автомобильного сезона товары (видеорегистраторы, навигаторы, аксессуары), но и технику для комфортного автомобильного туризма. Традиционный пик продаж автомобильной электроники приходится на июль. Если этапы снятия ограничений продолжатся, ритейлер ожидает, что спрос окажется выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Просто потому, что он уже очень «сильно отложенный».

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