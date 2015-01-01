24% отправятся в Крым и 19% в Сочи.

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Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса из тех, кто планирует поездки, указали, что выберут его. 6% респондентов отметили, что будут путешествовать на машинах друзей, а взять автомобиль в аренду готовы чуть более 1% опрошенных. В отпуск на самолете полетят только 25% респондентов, на поезде поедут 19%. В опросе, проведенном Авито Авто, приняли участие более 10 тысяч человек старше 18 лет.

В целом же 36% отметили, что проведут летние отпуска в этом году на загородных дачах, 26% останутся в городе, 22% вообще не планируют этим летом брать отпуск. Из тех, кто отважится на поездку, 20% планируют путешествовать по России, за рубеж отправятся 6% респондентов.

Самые популярные места для путешествий этим летом: в Крым намерены поехать 24% респондентов, еще 19% — в Сочи. Популярны также Санкт-Петербург (7%), Алтай (7%), Карелия (6%) и Камчатка (5%). В Москву, на Урал и озеро Байкал отправятся по 4% опрошенных.

Среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников количество путешествующих выше, чем в остальных городах. Меньше всего в этом году будут путешествовать жители Приволжского, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов — треть опрошенных ответила, что отпуск проведут дома.

О том, что россияне начали активно готовится к автопутешествиям, говорит резкий рост спроса на товары для туризма и автоаксессуры.



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