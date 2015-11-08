У него грузовая платформа на 150 килограмм и максималка в 20 км/ч

Выпускник Королевского Мельбурнского технологического института Аскар Фелберг предложил интересное решение для грузоперевозок в больших городах. Проекту уже несколько лет, но в свете событий последних месяцев идея вновь получает огласку и популярность в мотосообществе. При создании проекта EsCargo (от французского «l'escargot» — улитка) Фелберг вдохновлялся велосипедами Bullitt и Urban Arrow, у которых большая площадка для груза или детского кресла-люльки находится спереди.

Грузовой электробайк EsCargo также имеет багажную платформу в передней части и способен принять на борт 150 кг (или 175 литров) груза при собственной массе в 95 кг. Рулевой привод — тросовый. Электромотор мощностью 5 кВт запитан от литий-ионной батареи на 1 кВт/ч, расположенной в нижней части мотоцикла. Величина пробега на одной зарядке не указывается — говорится лишь, что у байка есть слоты для дополнительных аккумуляторов. Пожалуй, именно съемные батареи способны наделить EsCargo живучестью в условиях большого города.

При заявленной максималке в 20 км/ч EsCargo вполне оправдывает свое название, но вполне мог бы пригодиться курьерам в густонаселенных центрах мегаполисов, ведь автомобили неудобны из-за пробок, а обычные мотоциклы и велосипеды не позволяют перевозить большие грузы и доставлять несколько заказов за одну поездку. Дополнительный импульс проекту может придать и стремительное развитие сферы онлайн-покупок, происходящее в последнее время.

Двухколесный транспорт всегда был областью самых смелых проектов.

Фото: RMIT University