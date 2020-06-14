Редкие птицы: видео с самыми странными мотоциклами в истории

Все показанные аппараты можно увидеть в работе — это не статичные фото, а документальные кадры с заездами на описываемых байках.

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Такие подборки регулярно публикуются на просторах интернета и крайне редко могут претендовать на истину в последней инстанции — все же необычных двухколесных аппаратов за всю историю было создано немало. Но видео, опубликованное каналом Cars and Engines среди подобных все же стоит особняком: в него попали крайне любопытные и действительно редкие экземпляры.

Видео отличает и то, что все показанные аппараты можно увидеть в работе — это не статичные фото, а документальные кадры с заездами на описываемых байках. Тут и выпущенный в 1918-м «автомобилеподобный» британский Ner-a-Car, и довоенный чехословацкий Böhmerland, и огромный 385-сильный трайк Boss Hoss, и полностью закрытый Peraves Monotracer и еще целый ряд невероятных образцов техники.

Сюжеты снабжены титрами на английском языке — о каждом экземпляре составлен небольшой насыщенный фактами рассказ.

На канале регулярно появляются подборки для настоящих ценителей техники: в одной из них, например, можно посмотреть и послушать как заводятся танки.

Видео: Youtube, канал Cars and Engines