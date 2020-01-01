Кемпер не нужен! Есть «скворечник» для пикапов

Компактный и легкий топпер подойдет для путешествий в любое время года.

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Компания Scout Campers, производящая снаряжение для путешествий, выпустила новую надстройку (топпер) для среднеразмерных пикапов. Модель под названием Yoho Camper Shell разработана, чтобы предоставить владельцам таких машин четырехместный облегченный вариант кемпинга.

Легкий — это не просто красивая фраза. Scout Campers заявляет, что Yoho — самая легкая в своем классе постройка со сплошными стенами. В базовой комплектации Yoho весит 414 кг, что позволяет использовать ее в паре с такими пикапами как Ford Ranger или Toyota Tacoma. Легкости конструкции Yoho удалось добиться благодаря использованию алюминиевой рамы, древесины и композитных материалов.

Yoho содержит на борту внушительное количество снаряжения. Уже в стандартной комплектации топпер поставляется с солнечной батареей на крыше и переносной литиевой электростанцией Yeti 1000. Портативный резервуар со встроенной фильтрацией для воды вмещает 23 литра, а L-образная зона отдыха, расположенная над кабиной, легко превращается в двуспальную кровать. Рассчитана конструкция на четырех человек, но, скорее всего, речь о двух взрослых и двух детях.

Производитель утверждает, что использовать топпер можно круглогодично, на борту есть холодильник с морозильной камерой, портативный туалет и двухконфорочная плита. Для обогрева в холодное время предусмотрен газовый камин, а снаружи можно установить навес, который создает прохладную тень, если внутри слишком жарко.

Просят за новый Yoho от Scout Campers от 19 240 долларов (1 млн 335 тыс. рублей).

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Фото: Scout Campers