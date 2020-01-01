Названы главные причины попутных столкновений

На основе анализа аварий, совершенных машинами, двигающимися по трассам в одном направлении, «Автодор» назвал их основные причины — лихачество, невнимательность и превышение скорости.

Материалы по теме Автодор сделал хорошую вещь — калькулятор проезда по платникам

Самыми опасными считаются лобовые столкновения — шансы выжить в них невелики. Не меньшую опасность также представляют и попутные столкновения. Как сообщили в «Автодоре», на трассах ответственности госкомпании в 2019 году более половины аварий, в которых погибли люди, пришлось на долю столкновений. Из них 14,5% встречных и 85,5% попутных. Другая половина аварий — это наезды на препятствия (14,4%), на пешеходов (10,3%), на стоящие транспортные средства (9,2%), опрокидывания (8,9%) и прочие (3%).

Тенденция наблюдается и в 2020 году. С января по май на долю попутных столкновений, в результате которых погибли люди, приходится 80,8% аварий.

Причиной попутных столкновений становятся внезапные перестроения, несоблюдение дистанции и скоростного режима, а также невнимательность водителей.

Чтобы сократить количество ДТП на трассах, «Автодор» устанавливает качественное освещение, барьерные ограждения, динамические табло и дорожные знаки, а также призывает водителей быть осторожными:

«Главный вклад в безопасность можете сделать только вы сами. Подумайте о себе, своих пассажирах и других участниках дорожного движения, когда в следующий раз захочется втопить педаль в пол или „проучить“ медлительного водителя, подрезав его и затормозив перед носом. Избегайте резких перестроений и опережений, держите дистанцию, достаточную для того, чтобы успеть среагировать на резкое торможение или неочевидные маневры других машин. Садитесь за руль отдохнувшим, проверяйте техническое состояние автомобиля перед каждой поездкой».

Количество платных дорог в России увеличится в три раза.

Фото: Unsplash