Конкретно эта подойдет для моделей Kodiaq и Karoq и обойдется в «топе» всего в 1049 евро.

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Некоторое послабление карантинных мер наступило, все еще следует соблюдать осторожность, но любителям путешествий ничто не мешает выехать на природу. А с комфортным жильем сделать это еще приятнее. Компания Skoda выпустила практичную палатку-кемпинг для нескольких своих моделей. Она не нуждается в тяжелых столбах, может быть установлена ​​ и демонтирована с молниеносной скоростью.

Палатка не требует сложной сборки рычажного механизма, а просто накачивается с помощью прилагаемого насоса. Она состыковывается непосредственно с автомобилем. Дополнительные удлинители, которые можно установить с обеих сторон основной палатки, создадут пространства для хранения. Палатка также может быть установлена отдельно от автомобиля, если, например, часть людей остались на природе, а кто-то поехал в магазин.

Если путешествие продолжается, отдыхающим нужно только открыть клапаны и дать воздуху выйти. Весит палатка около десяти килограммов и может быть упакована в тюк размером со спортивную сумку.

Палатка первоначально была разработана для моделей кроссоверов Kodiaq и Karoq, но также подходит для популярных семейных автомобилей, таких как Superb Combi и Oсtavia Combi.

Практичное жилье для любителей активного отдыха предложат за 759 евро, палатку-удлинитель за 255 евро и спальную кабину — за 94 евро. Можно будет также приобрести полный комплект с основной палаткой, дополнительной палаткой, спальной кабиной и защитной пленкой, которая защищает автомобиль от возможных царапин, по специальной цене 1049 евро.

Дешевая альтернатива кемперу — надувная палатка Skoda Конкретно эта подойдет для моделей Kodiaq и Karoq и обойдется в «топе» всего в 1049 евро. Дешевая альтернатива кемперу — надувная палатка Skoda

Этот «скворечник» для пикапов тоже своеобразная альтернатива кемперам.

Фото: Skoda