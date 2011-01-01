Opel представил новое поколение Mokka

И заодно раскрыл подробности электрической версии, доступной со старта продаж модели.

Материалы по теме Опубликовано первое фото нового Opel Mokka

В основе нового кроссовера Mokka лежит последняя версия модульной платформы CMP, и это сделало возможным выпуск как версий с ДВС, так и электромобилей. Машина стала легче на 120 кг при повысившейся жесткости кузова. Длина кузова сократилась на 12,5 см (до 4150 мм), база практически осталась прежней (плюс 2 мм), а вот передний и задний свесы уменьшились заметно — на 61 и 66 мм соответственно. Кроме того, новый Мокка на 10 мм шире предшественника. Колесные диски — 18 дюймов.

По-прежнему нет никаких данных по традиционным моторам, а вот подробности по электрической версии Mokka-e имеются. Отдача двигателя — 136 л.с. (100 кВт) и 260 Нм. Максималка ограничена на 150 км/ч с целью экономии заряда. По предварительным данным, дальность хода на одной зарядке режиме Normal (есть еще Eco и Sport) равна 322 км. При быстрой зарядке от 100-киловаттной станции можно закачать 80% заряда за полчаса. Можно также заряжаться от бытовой сети или станций Wall Box, а гарантия на батарею составляет 8 лет.

Переднюю часть в стиле Opel Vizor, как у нового Mokka, в течение 2020-х получат все модели бренда. Кросс получил адаптивные светодиодные матричные фары, как у Insignia, Astra и Corsa — они позволяют постоянно ехать на дальнем свете, затемняясь при появлении встречного или попутного транспорта. Также в списке оснащения — электрический стояночный тормоз, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы и камера заднего вида со 180-градусным обзором.

В интерьере «визор» передка перекликается с панелью Opel Pure Panel — она полностью цифровая, с 12-дюймовой приборкой и 7- или 10-дюймовым (в зависимости от комплектацией) мультимедийным экраном (совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, навигация, ряд фирменных сервисов), который развернут на водителя. Но основные функции — по-прежнему на простых кнопках, чтобы не отвлекаться на подпункты меню.

Для смартфонов предусмотрена специальная ниша с резиновым ковриком на центральной консоли и беспроводная зарядка. Сиденья — с регулировкой в шести направлениях. В качестве опций доступны обивка из алькантары и перфорированной кожи, обогрев и функции массажа.

Пресс-служба сообщает, что прием заказов на новый кроссовер будет открыт в конце лета 2020 года, а продажи начнутся в начале 2021 года. Со старта продаж будут доступны бензиновые и дизельные моторы, а также электрическая версия Mokka-e.

Выпуск предыдущего поколения, которое называлось Mokka X, прекратилось в 2019 году.

Фото: Opel