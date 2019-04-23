Opel прекратил производство трех моделей

Жертвами реорганизации стали Opel Adam, Karl и Mokka X.

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О том, что концерн PSA после покупки фирмы Opel избавится от моделей на платформах General Motors, стало известно еще в прошлом году. Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X.

Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.

Opel Mokka X преемницу получит: компактный кроссовер построят на одной платформе со следующим поколением Peugeot 2008. Это в первую очередь означает, что машина останется без полноприводных версий.

В Европе три модели Opel будут продаваться почти до конца года: компания создала складские запасы.

Напомним, что марка теперь принадлежит французскому концерну PSA, и при продаже Опеля компания General Motors поставила новому владельцу условие — не продавать в России автомобили, построенные на джиэмовских платформах. Поэтому на первых порах так скуден модельный ряд автомобилей, которые будут продавать в России.

Бренд Opel покинул российский рынок в 2015 году. Тогда он принадлежал GM, и там среди причин принятия такого решения называли сложную ситуацию на российском рынке, а также снижение спроса на автомобили марки.

Фото: EPA/TASS, Opel