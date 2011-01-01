Известно, что электрический кроссовер получит полуавтономную систему вождения ProPilot.

Внешне автомобиль будет мало отличаться от предсерийного образца: наклонная линия крыши и установленный на крыше спойлер, но когда он дебютирует через пару недель, получит чуть «смягченные» бамперы, более простые дверные ручки и разные модификации.

Известно, что кроссовер оснащается полуавтономной системой вождения ProPilot, которая будет поддерживать автоматическое движение по автомагистрали, а также новейшие системы безопасности и оригинальные технологии Nissan. Трансмиссия автомобиля будет полностью электрической и состоять из двух двигателей — по одному на каждую ось. Батарея размещена в полу.

«Nissan был пионером в области массового рынка электромобилей, начиная с первого электромобиля Leaf, затем фургона e-NV200, а потом и самых продаваемых моделей e-POWER — Note и Serena. Теперь мир готовится к прорыву. Ariya ответила на призыв переосмыслением сегмента кроссоверов с нуля, включая конструктивные особенности, внутренний комфорт и пространство, а также характеристик, подобных спортивным автомобилям. Даже обычный элемент, такой как традиционная решетка радиатора, превратился в ошеломляющий „щит“ для защиты технологий ProPilot, используемых для помощи водителю», — отмечает производитель в анонсе премьеры.

О том, что у Ariya внутри, известно немного. В основе лежит новая полноприводная электроплатформа e‑4orce, обкатанная на прототипе Leaf AWD, а общая отдача силовой установки составляет 304 л.с.

Запас хода кроссовера — 483 км, а стартовая цена, по приблизительным оценкам, будет около 40 тысяч долларов. Автомобиль готовится конкурировать с таким электрокарами, как Ford Mustang Mach—E и Tesla Model Y.

Премьера Nissan Ariya Concept состоялась на Токийском автосалоне в 2019 году, производство серийной модели начинается в июле 2020-го, говорится на глобальном сайте производителя.

Привезут ли Арию к нам? Давайте вспомним о майском анонсе планов компании Nissan относительно России. Когда объявляли об уходе с нашего рынка марки Datsun, особо подчеркнули, что отныне кампания сосредоточится на кроссоверах, появятся обновленные версии существующих и один загадочный электромобиль. Уточнять в компании не стали, но дали понять, что это также будет кроссовер.



Премьера кроссовера Nissan Ariya — через две недели Известно, что электрический кроссовер получит полуавтономную систему вождения ProPilot. Премьера кроссовера Nissan Ariya — через две недели

Фото: Nissan