Nissan меняет подход к России: еще больше кроссоверов!

Марка Datsun уйдет, но владельцы машин не останутся без внимания.

Материалы по теме Datsun уходит из России, а Nissan сокращает модели

Сегодня компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес, в том числе и в России — а именно укрепить позиции в тех сегментах, где автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян, в классе кроссоверов и внедорожников.

Будут обновлены модели в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынке появятся и новые модели в этих сегментах, но какие, в официальном сообщении не уточняется. Все они будут оснащены автономными технологиями Nissan, в частности, новым поколением системы помощи водителю ProPILOT и технологиями общения, которые обеспечивают связь автомобилей друг с другом и другими участниками движения, а также объектами инфраструктуры.

«Мы знаем, что кроссоверы и внедорожники, такие как Qashqai, X-Trail и Murano, пользуются особой популярностью у российских потребителей. Эти модели адаптированы к локальным условиям эксплуатации и производятся в России, и в ближайшие годы мы представим их обновленные версии. Более того, мы планируем предоставить покупателям возможность официально приобрести электрический автомобиль Nissan», — сообщил Франк Торрес, вице-президент компании, отвечающий за операции Nissan в России.

Ранее Nissan пытался продавать в России электромобиль Nissan Leaf, который и сегодня очень популярен в Европе. Но в нашей стране спрос на него при довольно высокой стоимости оказался крайне низким, и модель из линейки убрали. В ближайшие годы компания планирует вывести на российский рынок новый электромобиль, будет это обновленный Leaf или другая модель, не уточняется.

В декабре завершится производство машин под брендом Datsun на заводе АО «АВТОВАЗ» в Тольятти, при этом послепродажное обслуживание и продажу запчастей для более чем 130 тысяч владельцев Datsun будут осуществлять дилеры Nissan. Гарантийные обязательства также остаются без изменений. Решение о прекращении производства Datsun в России не касается других рынков, на которых представлен бренд. Новые глобальные планы компании никак не затрагивают и марку Infiniti.

В России Nissan работает с 2004 года. В 2019 году компания реализовала в нашей стране 90 879 автомобилей марок Nissan, Infiniti и Datsun. Общая доля рынка составила 5,2%.

Продажи легковых автомобилей Nissan на российском рынке в апреле сократились «всего» на 59%, но в прошлом месяце они упали у всех, так как из-за пандемии большинство автосалонов было закрыто.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС