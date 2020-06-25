Кемпер Laika: уносит в космическое путешествие

Как ни странно, это итальянская компания.

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Компания Laika делает ставку на объемные панельные кемперы со всеми удобствами. Отличительной чертой этих автодомов является «всплывающая» над крышей палатка, которая увеличивает количество спальных мест.

«Лайка» — старейшая компания-караванист из Италии, которая производит автомобили для отдыха с 1964 года. Первый кемпер назывался «500», потому что даже небольшому Фиату с таким же названием было под силу тянуть его благодаря небольшому весу. А название самой компании восходит к русской собаке-космонавту Лайке, первому животному, выведенному на орбиту Земли. Таким образом компания довольно сложно намекает, что с ее продукцией поездка превратится в нечто волшебное и «космическое».

Штаб-квартира компании находится в Сан-Кашано, примерно на полпути между Флоренцией и Сиеной. Это область, куда многие приезжают, чтобы наслаждаться жизнью, пить вино и путешествовать по окрестностям. Качество кемперов в прошлом было не лучшим, но в 2000 году группа Erwin Hymer присоединилась к компании и улучшила производство, и с тех пор автодома Laika стали премиальными.

Модельный ряд состоит из трех серий. Малая серия — Kosmo, Ecovip — среднего класса и Kreos люксового класса. Все автодома «Лайка» строятся на базе Fiat Ducato.

Сегодня мы расскажем о серии Ecovip. Длина жилой площадки составляет семь метров, в задней части расположены два спальных места, которые, если их сдвинуть вместе, образуют двуспальную кровать. По желанию, еще две «койки» могут быть установлены наверху. Гостиная группа — с угловым диванчиком, место для хранения вещей — под двойным полом.

В туалетной комнате есть отдельный душ, а холодильник установлен так, что его можно заполнять как изнутри, так и снаружи. Внутри фургона столько места, что по нему, не сгибаясь, может передвигаться человек ростом 1,90 даже при закрытой подъемной крыше. Клиента может выбрать между обогревом на газе или же с помощью дизельного нагревателя.

Laika использует сложную концепцию освещения, которая делит жилое пространство на зоны с индивидуальной подсветкой. Везде «разбросаны» USB-разъемы, поэтому даже если в автомобиле путешествует несколько туристов со множеством гаджетов (куда же без них!), вряд ли кто-то сможет пожаловаться на отсутствие «гнезда» для подзарядки.

Компания Laika стремится укрепиться на европейском рынке автодомов, и позиционирует свою продукцию, как «Дольче Вита» («Сладкая Жизнь»). Обновленный кемпер сначала готовили для участия в выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в сентябре, но, похоже, ей, как и многим другим, в этом году не суждено состояться.

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Кемпер Laika: уносит в космическое путешествие Как ни странно, это итальянская компания. Кемпер Laika: уносит в космическое путешествие

Фото: Laika