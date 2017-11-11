Внедорожник впервые за свою историю получит гибридную установку.

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Обновленный Ленд Ровер обклеен камуфляжной пленкой, которая скрывает изменения во внешности машины. Закрыто все ниже линии окон, а также боковые зеркала. Но перемены будут незначительными. Нынешнее третье поколение Discovery, которое дебютировало в 2017 году, получит новые передний и задний бамперы, иные обтекатели зеркал, измененные фары и задние фонари, а также другие незначительные изменения, которые могут коснуться, например, оформления порогов.

Впрочем, перемены в дизайне — далеко не главное в обновляемом внедорожнике. Дискавери 2021 модельного года может получить новую гибридную силовую установку, заряжать батареи которой можно будет от бытовой сети или с помощью зарядных станций. Это не тот агрегат, который устанавливается на Discovery Sport и Range Rover Evoque. Этот будет мощнее и «запасливее» в плане хода на электротяге. Но Land Rover Discovery PHEV появится не сразу, а через несколько месяцев после появления в продаже обновленной модели.

Как и другие автопроизводители, Land Rover должен снижать количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов и вредных веществ. В случае несоответствия выхлопов нормативам компанию ждут огромные штрафы, а в нынешних условиях это непозволительная роскошь.

Согласно слухам, при обновлении Discovery получит и 48-вольтовые системы — мягкие гибриды, которые сделают машину мощнее и экологичнее. Предлагаться они будут на основе как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов.

Внутреннее обновление тоже незначительное. Возможно, внедорожник получит несколько доработанную информационно-развлекательную систему, новые материалы отделки и так далее, включая беспроводную зарядку и умное зеркало заднего вида.

Дата премьеры обновленного Land Rover Discovery пока неизвестна. Не исключено, что машину представят уже в этом году.

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Фото: motor1.com