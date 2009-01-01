То ли внедорожник, то ли пикап: странный концепт Land Rover Colossus

Этот эскиз был создан промышленным дизайнером Николасом Арайи во время его курса «Обучение автомобильному дизайну» в Advanced Design — Innovation Studio (ADIStudio) в Аргентине.
Land Rover Colossus, если его доведут до производства, может стать универсальным и практичным, сочетая лучшее от внедорожника премиум-класса и функциональность пикапа. Главной особенностью Colossus является скользящая задняя стойка, которая, сдвигаясь назад, превращает машину в 5- или 7-местный внедорожник, а перемещаясь вперед — делает из внедорожника пикап.
При движении стойки задние ряды сидений раскладываются и складываются, освобождая место для перевозки грузов или мототехники либо позволяя разместить в салоне до семи пассажиров.
Компания Advanced Design — Innovation Studio в Аргентине была основана Лукасом Коломбо Карбоне, проработавшим до этого 12 лет в компании Mercedes-Benz. Компания предоставляет дизайнерские услуги автомобильным компаниям, а также военным, производителям кораблей и авиационной промышленности.
- В компании Land Rover готовят удлиненную версию внедорожника Range Rover Evoque.
Изображения: ADIStudio