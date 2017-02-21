Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — журнал За рулем

Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото

В новой версии внедорожник станет семиместным.

Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover > Range Rover Evoque

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Кроссовер (не внедорожник!) Range Rover: первое изображение

Компания Land Rover проводит испытания внедорожника Range Rover Evoque второго поколения с 7-местным салоном, о чем свидетельствуют первые фотографии автомобиля.

Пока сложно предположить, насколько новинка длиннее стандартной версии машины — надо подождать, пока компания заявит об этом официально, что произойдет еще не скоро. На снимках видно, что задние двери внедорожника теперь шире, а значит, увеличилась колесная база модели, а не задний свес, который, кажется, остался неизменным.

Следует отметить, что второе поколение Evoque немного просторнее первого — пространство для ног сидящих сзади пассажиров было увеличено на два сантиметра.

Несмотря на камуфляж, видно, что дизайн передней части машины не изменился — она по-прежнему напоминает Velar с узкими фарами и решеткой радиатора. Вероятно, не изменятся и задние фонари.

В салоне 7-местного Evoque, как пишет издание carscoops.com, установлены новое рулевое колесо, цифровая панель приборов, широкоформатный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и отдельный экран климат-контроля.

Линейка двигателей по сравнению со стандартной версией Evoque не изменится.

Премьера 7-местного кроссовера состоится либо в конце этого года, либо в начале 2021 года.

  • Читайте тест-драйв внедорожника Range Rover Evoque второго поколения здесь.

Фото: carscoops.com

Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото

В новой версии внедорожник станет семиместным.

Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — фото 1125355Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — фото 1125354Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — фото 1125356Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото
Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото

В новой версии внедорожник станет семиместным.

Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — фото 1125355Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — фото 1125354Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото — фото 1125356Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото
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Отзывы о Land Rover Range Rover Evoque (1)

Land Rover 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Китайцы просто молодчики, нашим бы ящерам столько же смелости и ума!!!!

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