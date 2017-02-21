Сегодня, в 10:59 Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото В новой версии внедорожник станет семиместным.
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Land Rover проводит испытания внедорожника Range Rover Evoque второго поколения с 7-местным салоном, о чем свидетельствуют первые фотографии автомобиля.
Пока сложно предположить, насколько новинка длиннее стандартной версии машины — надо подождать, пока компания заявит об этом официально, что произойдет еще не скоро. На снимках видно, что задние двери внедорожника теперь шире, а значит, увеличилась колесная база модели, а не задний свес, который, кажется, остался неизменным.
Следует отметить, что второе поколение Evoque немного просторнее первого — пространство для ног сидящих сзади пассажиров было увеличено на два сантиметра.
Несмотря на камуфляж, видно, что дизайн передней части машины не изменился — она по-прежнему напоминает Velar с узкими фарами и решеткой радиатора. Вероятно, не изменятся и задние фонари.
В салоне 7-местного Evoque, как пишет издание carscoops.com, установлены новое рулевое колесо, цифровая панель приборов, широкоформатный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и отдельный экран климат-контроля.
Линейка двигателей по сравнению со стандартной версией Evoque не изменится.
Премьера 7-местного кроссовера состоится либо в конце этого года, либо в начале 2021 года.
Читайте тест-драйв внедорожника Range Rover Evoque второго поколения здесь. Фото: carscoops.com
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