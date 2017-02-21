Удлиненный Range Rover Evoque на тестах: первые фото

В новой версии внедорожник станет семиместным.

Компания Land Rover проводит испытания внедорожника Range Rover Evoque второго поколения с 7-местным салоном, о чем свидетельствуют первые фотографии автомобиля.

Пока сложно предположить, насколько новинка длиннее стандартной версии машины — надо подождать, пока компания заявит об этом официально, что произойдет еще не скоро. На снимках видно, что задние двери внедорожника теперь шире, а значит, увеличилась колесная база модели, а не задний свес, который, кажется, остался неизменным.

Следует отметить, что второе поколение Evoque немного просторнее первого — пространство для ног сидящих сзади пассажиров было увеличено на два сантиметра.

Несмотря на камуфляж, видно, что дизайн передней части машины не изменился — она по-прежнему напоминает Velar с узкими фарами и решеткой радиатора. Вероятно, не изменятся и задние фонари.

В салоне 7-местного Evoque, как пишет издание carscoops.com, установлены новое рулевое колесо, цифровая панель приборов, широкоформатный 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и отдельный экран климат-контроля.

Линейка двигателей по сравнению со стандартной версией Evoque не изменится.

Премьера 7-местного кроссовера состоится либо в конце этого года, либо в начале 2021 года.

Читайте тест-драйв внедорожника Range Rover Evoque второго поколения здесь.

Фото: carscoops.com