Nissan объявил дату дебюта кроссовера Ariya

Продажи электромобиля сначала начнутся в Японии, потом — в США, дебют состоится 15 июля.

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Окончательная производственная версия Nissan Ariya дебютирует 15 июля этого года, о чем собщили на ежегодном собрании акционеров компании, также было объявлено, что полностью электрический кроссовер станет важным игроком на мировом рынке для бренда.

Напомним, Ariya получит автономную систему управления Nissan ProPilot 2.0, а запас хода электрокара составит 483 км.

Сначала модель будут продавать в Японии, но также есть версии для рынков США и Европы. Производство будет осуществляться на сборочном заводе фирмы Tochigi, который превратят в завод по сборке электромобилей.

«Основное преимущество новой Арии — это сочетание электрификации и передовых технологий помощи водителю, которые в будущем должны переродиться в полностью автономное управление», — сказал генеральный директор Nissan Макото Учида. В компании ожидают, что Ariya станет лидером бренда и лицом Nissan в новой эре.

По предварительной информации, кроссовер EV появится в США во второй половине 2021 года по стартовой цене около 40 000 долларов и станет конкурировать с Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. Также Ariya станет началом воплощения новой глобальной стратегии Nissan, в которой заложен выпуск не менее 8 электромобилей в течение следующих 18 месяцев.

Ожидается, что внешне кроссовер будет мало отличаться от предсерийного образца, разве что ему чуть смягчат и упростят линии кузова.



Фото: Nissan