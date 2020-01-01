Кемпер — это прекрасно, только места в нем, бывает, не хватает. Однако есть вариант, как расширить пространство.

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В автодом много влезает, но дополнительное пространство никогда не помешает. Фургоны Embassy Traveler могут быть построены на шасси Ram ProMaster или Ford Transit и комплектуются развертываемой палаткой, создающей защищенную комнату, которая продолжает кабину кемперов. Она похожа на дополнительные палатки, которые стыкуются с задней дверью внедорожников, с той лишь разницей, что стоит не на земле, а на платформе. Твердый пол поддерживается домкратами, а тент выполнен из прочного влагостойкого холста.

Конечно, дополнительное пространство не означает дополнительную емкость для резервуаров с водой или больше встроенных функций. Постройка может быть использована как летняя терраса или веранда. Ее преимущество в том, что она легко монтируется и убирается.

В самом автодоме есть полностью оборудованная кухня и комната отдыха с душем. Диван раскладывается в двуспальную кровать, но с дополнительной терраской, очевидно, появляется место для большего количества спальных мест. Компактная кухня оснащена индукционной варочной панелью, небольшой столешницей, раковиной и микроволновой печью.

Traveler Sport предлагает впечатляющий список стандартных удобств, который начинается с аккумулятора для поддержания систем жизнеобеспечения, гидравлической системы отопления, кондиционера, светодиодного освещения и резервуаров для чистой воды на 89 л.

Цены на этот 6,7-метровый кемпер, спроектированный на базе Ford Transit XL с 3,5-литровым мотором EcoBoost V6, начинаются от 100 000 долларов, но могут варьироваться в зависимости от добавленных или удаленных опций. Довесок-терраска, очевидно, стоит недешево.

Многие ли отважатся поехать в отпуск на автомобиле этим летом? Мы провели опрос на эту тему.

Терраса с палаткой: автодом Embassy и «довесок» Кемпер — это прекрасно, только места в нем, бывает, не хватает. Однако есть вариант, как расширить пространство. Терраса с палаткой: автодом Embassy и «довесок»

Фото: embassyrv.com