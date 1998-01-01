Очень длинный автодом: семья переделала школьный автобус

Парень с девушкой полтора года самостоятельно переделывали школьный автобус 90-х годов в уютный дом. А теперь наслаждаются путешествиями.

Робби и Присцила занимаются инвестициями, это позволяет им работать удаленно, поэтому пара решила совместить работу с путешествиями. Но сначала они купили школьный автобус Thomas 1998 года и превратили его в дом на колесах. Теперь здесь уютнее, чем в большинстве обычных квартир, а все потому, что сделано с любовью самими молодыми людьми. И для комфорта тут тоже все предусмотрено. Есть даже нормальная дверь, она придает постройке домашний вид.

Делали они все по своему усмотрению, поэтому здесь есть дровяная печь, настоящая кирпичная стена, настоящие кварцевые столешницы, настоящая плитка, настоящая стеклянная душевая дверь и многое другое.

Робби говорит, что им просто нужно было вырваться из однообразия повседневной жизни. «Мы были самыми счастливыми, путешествуя, исследуя новые места, пробуя новую еду, погружаясь в новые культуры. В путешествиях есть что-то волшебное. Это выходит за рамки видения разных достопримечательностей. Это опыт, который меняет вас».

Прежде чем пара начала строить автобус, они путешествовали при каждой возможности. Но их беспокоило, что приходится оставлять дома домашних питомцев, и решили сделать все, чтобы брать их с собой. Правда, пока строили, собака умерла от рака, но зато любимая кошка теперь ездит вместе с хозяевами.

Жилая площадь автодома составляет 20 кв. метров, есть солнечные батареи на крыше, установлен потолочный кондиционер, поэтому охлаждение не является проблемой. Также он может работать и на обогрев. Кроме того, есть два обогревателя: один на пропане и настоящая дровяная печь. Пропановый использовали лишь однажды ночью, когда была нулевая температура, а дровяную печь вообще не топили, она нагревает автобус настолько, что этого пока не нужно.

Молодые люди покинули свой дом в Орландо (штат Флорида, США) 21 марта 2019 года и с тех пор путешествуют. Они посетили 137 городов, но определенной цели у них нет, они просто «плывут по течению». Путешествие прервали лишь однажды — из-за пандемии, когда четыре месяца пришлось побыть дома.

Впрочем, не все было безоблачно в их странствованиях. Так, стали протекать окна, и ничего не удавалось сделать, пока не поменяли все окна — это сработало. Да еще, когда они только завершили все работы, оказалось, что радоваться рано — забарахлил двигатель, починить его оказалось нельзя, пришлось заменить целиком.

Теперь пара продолжила путешествовать, и, когда снимут все запреты, молодые люди начнут потихоньку выбираться и за границу, ведь столько всего осталось неохваченного!

На российском рынке также есть интересные автодома.

Очень длинный автодом: семья переделала школьный автобус Парень с девушкой полтора года самостоятельно переделывали школьный автобус 90-х годов в уютный дом. А теперь наслаждаются путешествиями. Очень длинный автодом: семья переделала школьный автобус

Фото: going_boundless