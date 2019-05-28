Автопилот Tesla отвернул машину от летящего колеса — журнал За рулем

Автопилот Tesla отвернул машину от летящего колеса

Водитель успел среагировать, но уверен, что разбился бы, если бы не системы помощи.

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В интернете набирает популярность видео, в котором автомобиль Tesla Model 3 «уворачивается» от колеса, летящего навстречу автомобилю на огромной скорости. Многие поспешили сделать вывод, что автопилот Теслы самостоятельно выполнил этот маневр, однако важное значение имеет слово «helps» в названии видео, а также его описание.

«Не Тесла увернулась от колеса, а я. Но автопилот дал мне время и обзор, достаточные для того, чтобы увидеть колесо, летящее с другой части трассы. Кроме того, машина очень быстро стабилизировалась после маневра. Она не дала мне ни перевернуться, ни выехать на другие полосы», — пишет автор канала ViralHog.

Подобные видео уже публиковались ранее — например, в июне 2020 года в Твиттере появился ролик, в котором электронные системы Теслы помогли избежать аварии с участием животного ночью.

Видео: Youtube, канал ViralHog.

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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

Tesla 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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