Автопилот Tesla отвернул машину от летящего колеса

Водитель успел среагировать, но уверен, что разбился бы, если бы не системы помощи.

Материалы по теме Toyota теперь вторая: Tesla — самая дорогая автокомпания

В интернете набирает популярность видео, в котором автомобиль Tesla Model 3 «уворачивается» от колеса, летящего навстречу автомобилю на огромной скорости. Многие поспешили сделать вывод, что автопилот Теслы самостоятельно выполнил этот маневр, однако важное значение имеет слово «helps» в названии видео, а также его описание.

«Не Тесла увернулась от колеса, а я. Но автопилот дал мне время и обзор, достаточные для того, чтобы увидеть колесо, летящее с другой части трассы. Кроме того, машина очень быстро стабилизировалась после маневра. Она не дала мне ни перевернуться, ни выехать на другие полосы», — пишет автор канала ViralHog.

Подобные видео уже публиковались ранее — например, в июне 2020 года в Твиттере появился ролик, в котором электронные системы Теслы помогли избежать аварии с участием животного ночью.

А флагманская Tesla Model S стала первым серийным электромобилем с дальностью хода свыше 400 миль .

Видео: Youtube, канал ViralHog.