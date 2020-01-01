Подразделение Seat показало электрохэтч для города

Заявленный запас хода — 500 км.

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Бренд Cupra, ранее бывший подразделением компании Seat, а сейчас выделенный в отдельную марку, показал официальные фотографии серийного хэтчбека el-Born. Модель полностью электрическая, построенная на модульной архитектуре MEB — на этом базисе будут создаваться ближайшие машины Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, причем как электрические, так и с традиционными силовыми агрегатами.

Cupra el-Born — название, знакомое специалистам. Оно обыгрывает название живописного района Барселоны и так же бренд назвал первый прототип, показанный весной 2019 года на Женевском автосалоне. Тогда перспективы модели, равно как и ее характеристики, не назывались, теперь же некоторая часть данных рассекречена. Отдача мотора по-прежнему не сообщается, но известно, что приводить он будет переднюю ось, а питаться — от комплекта батарей емкостью 77 кВт.ч.

Известна и динамика, но она приводится в интересном формате: разгон за 2,9 секунды до... 50 км/ч — вероятно, таким образом подчеркивается городской характер машины. Но самое интересное — это запас хода. Сообщается, что на одной зарядке el-Born сможет проходить 500 километров, а для того, чтобы восполнить минимум половину этого пробега, достаточно провести полчаса на станции быстрой зарядки.

Выпуск машин наладят на заводе в Цвиккау (Германия) — на том, что выпускает Volkswagen ID.3, причем сборочная линия будет та же. А в свободную продажу электрические Cupra el-Born должны попасть в 2021 году.

Что до запаса хода, то у построенного на той же платформе Audi Q4 Sportback e-tron он составляет 450 километров, а у Nissan Ariya — 483 километра.

Фото: Cupra