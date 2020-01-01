Если вам хочется отправиться на бездорожье шумной компанией, то у Torsus скоро появится прекрасный вариант для подобных поездок.

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Новый автомобиль получил название Terrastorm. И хотя мы пока мало о нем знаем, на тизерных фотографиях показано достаточно, чтобы разогреть интерес любителей оффроуда.

Компания Torsus заявила, что Terrastorm — «самый мощный в мире микроавтобус 4x4». Он построен на базе Volkswagen Crafter 4Motion, который является конкурентом таких моделей, как Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit. Но это не обычный маленький автобус, к которому все привыкли.

Как уже понятно из названия модели-донора, Terrastorm имеет полный привод. Кроме того, его салон рассчитан на 21 пассажира.

«Мы стремимся установить новые стандарты на рынке сверхмощных микроавтобусов 4x4 и изменить восприятие людьми коммерческих автомобилей», — говорит основатель и генеральный директор Torsus Вахтанг Джукашвили.

Terrastorm представят в конце этого месяца, поэтому пока нет никакой информации о том, каким силовым агрегатом будет оснащаться машина. Известно только, что мотор и коробка «будут модернизированы», а значит агрегаты останутся фольксвагеновские.

На фотографиях видно, что Terrastorm имеет защиту бампера и фар, лебедку, внедорожные шины и пятиточечные ремни безопасности пассажиров.

Torsus Terrastorm — самый крутой способ перевозки 21 человека Если вам хочется отправиться на бездорожье шумной компанией, то у Torsus скоро появится прекрасный вариант для подобных поездок. Torsus Terrastorm — самый крутой способ перевозки 21 человека

В продаже уже есть внедорожный прицеп-трейлер, способный плавать, с которым можно отправиться в дикую природу.

Фото: Torsus